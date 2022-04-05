Вернуть и объясниться. РКН потребовал от Google восстановить в поиске сайты Минобороны и МВД России

Роскомнадзор недосчитался сайтов государственных органов России в результатах поиска Google. Регулятор требует исправить всё в кратчайший срок и объясниться.



«По имеющимся данным, американский поисковик Google исключил из результатов поисковой выдачи для российской аудитории сайты Министерства обороны Российской Федерации и Министерства внутренних дел РФ», — сообщает федеральная служба по надзору в сфере связи 5 апреля.



Как заметили СМИ, кроме Минобороны и МВД, из результатов поиска пропал портал госзакупок. Вместо них пользователи видят ссылки на новости с упоминанием ведомств, статьи в «Википедии», страницы в соцсетях и Общественный портал госзакупок.

