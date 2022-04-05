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    Вернуть и объясниться. РКН потребовал от Google восстановить в поиске сайты Минобороны и МВД России

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    Роскомнадзор недосчитался сайтов государственных органов России в результатах поиска Google. Регулятор требует исправить всё в кратчайший срок и объясниться.

    «По имеющимся данным, американский поисковик Google исключил из результатов поисковой выдачи для российской аудитории сайты Министерства обороны Российской Федерации и Министерства внутренних дел РФ», — сообщает федеральная служба по надзору в сфере связи 5 апреля.

    Как заметили СМИ, кроме Минобороны и МВД, из результатов поиска пропал портал госзакупок. Вместо них пользователи видят ссылки на новости с упоминанием ведомств, статьи в «Википедии», страницы в соцсетях и Общественный портал госзакупок.

    Сайтов Кремля и Госдумы ограничения не коснулись.

    РКН считает, что подобная избирательность в выдаче нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и подчёркивает антироссийскую позицию компании. Регулятор хочет знать причины нововведений.

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    Комментарии (10)

    муматор
    "РКН считает, что подобная избирательность в выдаче нарушает ключевые принципы свободного распространения информации" - забавно.
    ShkVAl
    Яндекс, говорят, Нидерланды приютили.
    266364897
    Гугл заблочат в РФ, как и в Китае
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