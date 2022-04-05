Ленинградский зоопарк показал, как чихает снежный барс

В Ленинградском зоопарке — снова именинница. Свой день рождения празднует самка снежного барса Кира. Посмотрите на неё и добавьте себе хорошего настроения.
Как сообщили в зверинце 5 апреля, Кире исполнилось 19 лет. Она родом из Канады, но почти три четверти жизни провела в Ленинградском зоопарке. В день рождения для неё устроили праздник.
Автор: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК
«Наши сотрудники сделали для подопечной гирлянду из 19 алых сердец. С картонными фигурками на верёвочках красавица с удовольствием будет играть после. Также хищнице подготовили роскошный вкусный подарок, который для начала надо было добыть! И обязательно досмотрите видео до конца, чтобы услышать, как смешно Кира чихает», — рассказали в пресс-службе.
Зрелище редкое — снежные барсы ведут сумеречный образ жизни. Кроме того, вальяжная красавица Кира любит прятаться в укрытиях.
Накануне свой подарок потрошил сервал Тед, ему исполнилось семь лет.