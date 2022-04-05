Ленинградский зоопарк показал, как чихает снежный барс

В Ленинградском зоопарке — снова именинница. Свой день рождения празднует самка снежного барса Кира. Посмотрите на неё и добавьте себе хорошего настроения.



Как сообщили в зверинце 5 апреля, Кире исполнилось 19 лет. Она родом из Канады, но почти три четверти жизни провела в Ленинградском зоопарке. В день рождения для неё устроили праздник.