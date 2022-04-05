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    Ленинградский зоопарк показал, как чихает снежный барс

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    В Ленинградском зоопарке — снова именинница. Свой день рождения празднует самка снежного барса Кира. Посмотрите на неё и добавьте себе хорошего настроения.

    Как сообщили в зверинце 5 апреля, Кире исполнилось 19 лет. Она родом из Канады, но почти три четверти жизни провела в Ленинградском зоопарке. В день рождения для неё устроили праздник.

    Автор: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК

    «Наши сотрудники сделали для подопечной гирлянду из 19 алых сердец. С картонными фигурками на верёвочках красавица с удовольствием будет играть после. Также хищнице подготовили роскошный вкусный подарок, который для начала надо было добыть! И обязательно досмотрите видео до конца, чтобы услышать, как смешно Кира чихает», — рассказали в пресс-службе.

    Зрелище редкое — снежные барсы ведут сумеречный образ жизни. Кроме того, вальяжная красавица Кира любит прятаться в укрытиях.

    Накануне свой подарок потрошил сервал Тед, ему исполнилось семь лет.

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    Комментарии (3)

    vfhbr
    Спасибо Ленинградскому зоопарку за любовь к своим питомцам! Сотрудники не только в дни рождения зверья придумывают, как разнообразить их жизнь. Замечательный у зоопарка был Инстаграм, которого нас лишили.
    Russian Lives Matter
    Будет рассказывать другим животным, тем что помоложе, байки про заграницу. А они так : "нас и здесь неплохо кормят".
    hal9000
    А как пукает медведь??
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