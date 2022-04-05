Сервалу Теду из Ленинградского зоопарка — 7 лет. Посмотрите, как он получает вкусный подарок

Воспитанник Ленинградского зоопарка, сервал Тед, стал совсем взрослым хищником: ему исполнилось 7 лет. В честь дня рождения он полакомился мясом — но сначала пришлось распотрошить подарочную коробку.



Видео с героем дня опубликовала 4 апреля пресс-служба Ленинградского зоопарка. Тед прибыл туда в 2015 году четырехмесячным котенком, а сейчас стал статным красавцем с «бесподобным окрасом и чарующими глазами и усиками».