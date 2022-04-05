Сервалу Теду из Ленинградского зоопарка — 7 лет. Посмотрите, как он получает вкусный подарок

Воспитанник Ленинградского зоопарка, сервал Тед, стал совсем взрослым хищником: ему исполнилось 7 лет. В честь дня рождения он полакомился мясом — но сначала пришлось распотрошить подарочную коробку.
Видео с героем дня опубликовала 4 апреля пресс-служба Ленинградского зоопарка. Тед прибыл туда в 2015 году четырехмесячным котенком, а сейчас стал статным красавцем с «бесподобным окрасом и чарующими глазами и усиками».
Автор: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК
В зоопарке признаются: Тед — довольно неконтактный питомец со сложным характером, зато умилительно смышленый и своенравный. Он весьма скромен: не любит шумной толпы у вольера, поэтому лучше наблюдать за Тедом, стоя чуть подальше от ограждения.
«Пятнистый красавчик любит играть со втулками, бумажными пакетами, коробочками и маленькими игрушками для обыкновенных домашних кошек! Как прекрасный охотник, Тед обладает отменным обонянием и очень восприимчив к новым запахам, любит разные эфирные масла», — добавляют в зоопарке.
Чтобы сервал не толстел, с ним часто играют, проводят тренинги и «обогащают» его среду обитания.