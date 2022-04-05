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    В Шушарах женщина погибла под окнами высотки. Перед этим она ссорилась с сыном

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    Сотрудники правоохранительных органов восстанавливают события, которые предшествовали гибели женщины в Пушкинском районе Петербурга. Её тело 5 апреля нашли под окнами высотки в Шушарах.

    Как стало известно «Фонтанке», экстренные службы на Валдайскую улицу, 1 прохожие вызвали около семи часов вечера. Приехавшим полицейским указали на окна 19-го этажа. Женщине, которую нашли на земле, помочь уже было нечем.

    По предварительной информации, смертельные травмы получила 50-летняя местная жительница. Известно, что случившемуся предшествовала пьяная ссора с сыном.

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    Комментарии (1)

    hal9000
    жесть какая то..а как сыну теперь жить?!
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