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    Всех послали в Боткинскую. В больнице на Пискаревке выросла очередь из скорых

    Очереди из машин скорой помощи выстраиваются у приемного покоя Боткинской больницы. В нее теперь доставляют пациентов с ковидом отовсюду — и из квартир, и из многопрофильных неинфекционных стационаров.

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    Читатель «Фонтанки»

    Как рассказал «Фонтанке» 5 апреля заместитель главного врача Городской многопрофильной больницы им. Боткина Иван Федуняк, очередь временная. К вечеру из многопрофильных больниц Петербурга переводят пациентов, которые поступают с обострениями хронических заболеваний, а на входе у них обнаруживается коронавирус. Сегодня в течение дня в Боткинской было согласовано 20 таких переводов. Специалист заверил, что через 15 минут очереди уже не будет.

    «У нас 13 боксов, очередей никогда не бывает, врачей на приеме всегда достаточно. Проблема в том, что сейчас поступают в основном пациенты в возрасте 80+. Для работы с такими пожилыми и маломобильными людьми требуется больше, чем обычно, санитаров. В момент, когда мы увидели, что доставка пациентов из других больниц пошла практически одновременно, вызвали на работу дополнительные силы. Очередь быстро исчезнет», — сообщил Иван Федуняк.

    Как сообщала сегодня «Фонтанка», в Петербурге на прием пациентов с ковидом закрываются перепрофилированные многопрофильные клиники. Боткинская больница принимает пациентов с коронавирусом и разными сопутствующими заболеваниями.

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