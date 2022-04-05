Всех послали в Боткинскую. В больнице на Пискаревке выросла очередь из скорых

Как рассказал «Фонтанке» 5 апреля заместитель главного врача Городской многопрофильной больницы им. Боткина Иван Федуняк, очередь временная. К вечеру из многопрофильных больниц Петербурга переводят пациентов, которые поступают с обострениями хронических заболеваний, а на входе у них обнаруживается коронавирус. Сегодня в течение дня в Боткинской было согласовано 20 таких переводов. Специалист заверил, что через 15 минут очереди уже не будет.



«У нас 13 боксов, очередей никогда не бывает, врачей на приеме всегда достаточно. Проблема в том, что сейчас поступают в основном пациенты в возрасте 80+. Для работы с такими пожилыми и маломобильными людьми требуется больше, чем обычно, санитаров. В момент, когда мы увидели, что доставка пациентов из других больниц пошла практически одновременно, вызвали на работу дополнительные силы. Очередь быстро исчезнет», — сообщил Иван Федуняк.

