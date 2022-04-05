Всех пациентов с коронавирусом собирают в Боткинской больнице

С начала месяца в штате Боткинской больницы появились новые специалисты, которые могут оказывать любую, в том числе специализированную и хирургическую, помощь инфицированным пациентам. Это неврологи, кардиологи, пульмонологи, урологи, а также торакальные хирурги — для проведения операций по торакальной хирургии (гнойной) открыт дополнительный оперблок. Об этом рассказали 5 апреля в комитете по здравоохранению Петербурга.



Как сообщает комздрав, с 1 апреля 2022 года Боткинская больница принимает пациентов с коронавирусной инфекцией в сочетании с другими заболеваниями. Это неврология (за исключением острого нарушения мозгового кровообращения — инсульта), дерматовенерология, кардиология (за исключением острого коронарного синдрома — инфаркта), пульмонология, торакальная хирургия (гнойная). Сюда будут госпитализировать также пациентов с пневмотораксами и легочными кровотечениями, урологическими, гинекологическими (при беременности на любых сроках), эндокринологическими (и другими терапевтическими) заболеваниями.

