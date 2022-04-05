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    Всех пациентов с коронавирусом собирают в Боткинской больнице

    Многопрофильные больницы, перепрофилированные на работу с коронавирусной инфекцией, выходят из ковида. Нуждающихся в госпитализации петербуржцев с разными патологиями и положительным тестом на COVID-19 становится меньше. Работа с ними скоро, вероятно, целиком ляжет на плечи Городской инфекционной больницы им. Боткина.

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    С начала месяца в штате Боткинской больницы появились новые специалисты, которые могут оказывать любую, в том числе специализированную и хирургическую, помощь инфицированным пациентам. Это неврологи, кардиологи, пульмонологи, урологи, а также торакальные хирурги — для проведения операций по торакальной хирургии (гнойной) открыт дополнительный оперблок. Об этом рассказали 5 апреля в комитете по здравоохранению Петербурга.

    Как сообщает комздрав, с 1 апреля 2022 года Боткинская больница принимает пациентов с коронавирусной инфекцией в сочетании с другими заболеваниями. Это неврология (за исключением острого нарушения мозгового кровообращения — инсульта), дерматовенерология, кардиология (за исключением острого коронарного синдрома — инфаркта), пульмонология, торакальная хирургия (гнойная). Сюда будут госпитализировать также пациентов с пневмотораксами и легочными кровотечениями, урологическими, гинекологическими (при беременности на любых сроках), эндокринологическими (и другими терапевтическими) заболеваниями.

    В периоды эпидемиологических подъемов и между ними — в периоды так называемого затишья — такие пациенты поступали в многопрофильные стационары, работающие в ковиде. А Боткинская принимала пациентов с COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями (ковид+грипп, ковид+гепатит), беременных на сроках более 22 недель, пациентов с заболеваниями почек и нуждающихся в гемодиализе, а также с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.

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    Комментарии (1)

    fedorsmolov
    А как же доплаты? Тоже отменят?
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