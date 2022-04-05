ФСИН добивается реального срока для участницы Pussy Riot Марии Алёхиной

Пресненский суд Москвы первого апреля зарегистрировал ходатайство о замене ограничения свободы, назначенного Марии Алёхиной по «санитарному делу», на реальный срок. Это следует из картотеки суда.



Адвокат Алёхиной Даниил Берман сообщил «Интерфаксу», что по состоянию на 5 апреля ему неизвестно, в связи с чем именно московское Управление Федеральной службы исполнения наказаний обратилось в суд.



В сентябре прошлого года Марию Алёхину признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (236 УК). По версии следствия, она призывала людей выйти на митинг, что создавало угрозу массового заболевания. Суд назначил ей год ограничения свободы с запретом ночных прогулок и посещением массовых мероприятий.

