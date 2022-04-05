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    ФСИН добивается реального срока для участницы Pussy Riot Марии Алёхиной

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    Пресненский суд Москвы первого апреля зарегистрировал ходатайство о замене ограничения свободы, назначенного Марии Алёхиной по «санитарному делу», на реальный срок. Это следует из картотеки суда.

    Адвокат Алёхиной Даниил Берман сообщил «Интерфаксу», что по состоянию на 5 апреля ему неизвестно, в связи с чем именно московское Управление Федеральной службы исполнения наказаний обратилось в суд.

    В сентябре прошлого года Марию Алёхину признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (236 УК). По версии следствия, она призывала людей выйти на митинг, что создавало угрозу массового заболевания. Суд назначил ей год ограничения свободы с запретом ночных прогулок и посещением массовых мероприятий.

    Приговор особо не повлиял на гражданскую активность. Участницу Pussy Riot неоднократно задерживали. За последние четыре месяца Алёхину дважды отправляли под арест за посты в социальных сетях.

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    Комментарии (9)

    Ser_N0771
    а было увеличение заболеваемости в следствии обозначенного события?
    267066366
    За посты в Соц сетях . Дич… просто за выражение мнения …. Дич
    ShkVAl
    Вся эта шайка проституток должна быть подальше от нормальных людей.
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