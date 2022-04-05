Покровская больница, отработавшая два года в ковиде, закрывается. После дезинфекции она перестанет быть инфекционной

С самого начала пандемии Покровская больница стала «красной зоной» и впервые за два года возвращается к режиму работы многопрофильного стационара. За время пандемии здесь пролечили более 30 000 пациентов. В Покровскую госпитализировали петербуржцев не только с ковидом, но и с любыми сопутствующими заболеваниями. С начала весны 2020 года проведено около 3000 операций, в том числе высокотехнологичных: по установке кардиостимуляторов, стентов, операций на сосудах ног, желчном пузыре, аппендэктомий.
5 апреля комитет по здравоохранению Петербурга сообщил, что всех пациентов с коронавирусом, имеющих сопутствующие заболевания, будут госпитализировать в Городскую клиническую больницу им. Боткина.