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    Покровская больница, отработавшая два года в ковиде, закрывается. После дезинфекции она перестанет быть инфекционной

    Покровская больница на Васильевском острове больше не принимает пациентов с коронавирусом. После санитарной обработки клиника начнет работать в обычном режиме — по профилям стационара. Об этом «Фонтанке» стало известно 5 апреля.

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    С самого начала пандемии Покровская больница стала «красной зоной» и впервые за два года возвращается к режиму работы многопрофильного стационара. За время пандемии здесь пролечили более 30 000 пациентов. В Покровскую госпитализировали петербуржцев не только с ковидом, но и с любыми сопутствующими заболеваниями. С начала весны 2020 года проведено около 3000 операций, в том числе высокотехнологичных: по установке кардиостимуляторов, стентов, операций на сосудах ног, желчном пузыре, аппендэктомий.

    5 апреля комитет по здравоохранению Петербурга сообщил, что всех пациентов с коронавирусом, имеющих сопутствующие заболевания, будут госпитализировать в Городскую клиническую больницу им. Боткина.

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