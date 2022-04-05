Норвежская Amedia передаст Муратову управление своими четырьмя типографиями с выручкой 1,8 млрд рублей

Норвежский медиахолдинг Amedia объявил об уходе с российского рынка во вторник, 5 апреля. Компания передаст управление типографиями в стране главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, следует из заявления на сайте компании.
«Мы убеждены, что это является наилучшим возможным решением в сложившихся обстоятельствах. Таким образом, типографии смогут и впредь играть важную роль для независимых СМИ в России», — отметил председатель правления Amedia.
Всего у дочерней компании медиахолдинга в России 4 типографии, в которых он владеет 100%-ной долей: АО «Прайм принт Воронеж», АО «Прайм принт Москва», ЗАО «Прайм принт Челябинск» и АО «Прайм принт Екатеринбург». В одной из типографий прежде печаталась «Новая газета», выпуск которой сейчас приостановлен. По данным СПАРК, их суммарная выручка за 2021 год составила 1,812 млрд рублей, а прибыль — 151 млн рублей. Муратов получит «полный контроль над их работой», говорится в заявлении. Средства, полученные от продажи этого бизнеса в будущем, пойдут на поддержку независимых СМИ в России.
«Мы, Дмитрий Муратов и «Новая газета», с огромной благодарностью принимаем этот потрясающий актив. Мы глубоко благодарны «Амедиа». Мы сохраним рабочие места, прекрасные команды типографий. Нами будет при необходимости найден достойный покупатель. Все средства до копейки пойдут на поддержание независимых медиа и, конечно, нашей газеты», — прокомментировали решение компании российские журналисты.
28 марта Дмитрий Муратов сообщил, что выпуск бумажной и электронной версий «Новой газеты» приостановлен до окончания спецоперации на Украине. Газета временно прекратила работу после двух предупреждений Роскомнадзора — 22 и 28 марта.