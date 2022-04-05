Норвежская Amedia передаст Муратову управление своими четырьмя типографиями с выручкой 1,8 млрд рублей

Норвежский медиахолдинг Amedia объявил об уходе с российского рынка во вторник, 5 апреля. Компания передаст управление типографиями в стране главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, следует из заявления на сайте компании.



«Мы убеждены, что это является наилучшим возможным решением в сложившихся обстоятельствах. Таким образом, типографии смогут и впредь играть важную роль для независимых СМИ в России», — отметил председатель правления Amedia.



Всего у дочерней компании медиахолдинга в России 4 типографии, в которых он владеет 100%-ной долей: АО «Прайм принт Воронеж», АО «Прайм принт Москва», ЗАО «Прайм принт Челябинск» и АО «Прайм принт Екатеринбург». В одной из типографий прежде печаталась «Новая газета», выпуск которой сейчас приостановлен. По данным СПАРК, их суммарная выручка за 2021 год составила 1,812 млрд рублей, а прибыль — 151 млн рублей. Муратов получит «полный контроль над их работой», говорится в заявлении. Средства, полученные от продажи этого бизнеса в будущем, пойдут на поддержку независимых СМИ в России.

