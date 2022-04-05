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    Петербургские строители в марте удвоили ввод жилья по сравнению с прошлым годом

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    За март 2022 года в Петербурге введено 210 396,3 кв. м жилья в 183 новых домах, сообщили 5 апреля в Смольном. Это в два раза больше, чем в марте прошлого года.

    Лидером по вводу стал Приморский район. В нем сдали 2 дома на 1 028 квартир (50 тыс. кв. м). На втором месте — Выборгский район с 4 домами на 964 квартиры (43 тыс. кв. м). На третьем — Красносельский район, где ввели 1 дом на 664 квартиры (40 тыс. кв. м).

    «Также в марте сдано 11 объектов общегражданского назначения. Среди них: котельная в Выборгском районе, реконструкция подстанции 110 кВ в Московском районе и склад со встроенными помещениями в Приморском районе», — сообщают в пресс-службе.

    Напомним, в марте 2021 года в Петербурге в эксплуатацию ввели 146 домов на 1 783 квартиры (102 142 кв. метра жилья). Лидером по вводу был Московский район.

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    Комментарии (2)

    Ser_N0771
    т.е. 7 введенных домов - 133 тыс. кв.м., а все остальные 176 домов - 77 тыс. кв.м или по 470 кв.м. на дом... видимо частные дома в эту статистику подтянули...
    265892701
    Пропал город.
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