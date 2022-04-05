Петербургские строители в марте удвоили ввод жилья по сравнению с прошлым годом

За март 2022 года в Петербурге введено 210 396,3 кв. м жилья в 183 новых домах, сообщили 5 апреля в Смольном. Это в два раза больше, чем в марте прошлого года.



Лидером по вводу стал Приморский район. В нем сдали 2 дома на 1 028 квартир (50 тыс. кв. м). На втором месте — Выборгский район с 4 домами на 964 квартиры (43 тыс. кв. м). На третьем — Красносельский район, где ввели 1 дом на 664 квартиры (40 тыс. кв. м).



«Также в марте сдано 11 объектов общегражданского назначения. Среди них: котельная в Выборгском районе, реконструкция подстанции 110 кВ в Московском районе и склад со встроенными помещениями в Приморском районе», — сообщают в пресс-службе.

