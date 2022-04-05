Из Москвы для петербургских клиник прибыл «аванс», и выросла стоимость трех видов медпомощи

Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Рост цен на лекарства, расходники, питание и все, что нужно системе здравоохранения, начался не в последний месяц, а раньше, в пандемию. И снова внезапное подорожание плюс рост плановых расходов. Все будто бы понимают, что пора увеличивать тарифы ОМС, чтобы не пытаться лечить пациентов куркумой. Но это увеличение выдавливается «по капле».

Что дорожает для больниц

Для медицинских учреждений дорожает почти всё: питание пациентов, расходные материалы, услуги по содержанию зданий (уборка, гардероб, вывоз мусора). Причем рост цен начался еще до введенных против России санкций — они только придали ускорение этому процессу.



К тому, что уже подорожало, добавляется рост стоимости обслуживания медицинской техники. А поскольку оборудование в основном импортное, сроки ремонта и его стоимость с запчастями увеличиваются. Впрочем, стоимость запчастей для отечественной техники тоже выросла. И средняя зарплата медиков, в соответствии с дорожной картой, должна увеличиться в 2022 году. Например, у врачей со 124 тысяч до 131 тысячи рублей, пропорционально должны увеличиться зарплаты младшего медперсонала и медсестер.

Все эти расходы включены в тариф — сумму, которую фонд ОМС перечисляет за оказанную медицинскую помощь пациенту при определенном заболевании. То есть тариф существует как система сообщающихся сосудов: если в одном месте прибыло, в другом — убыло. Чем больше расходов на организацию и условия оказания помощи, тем меньше денег остается на саму помощь.

К счастью, лекарства по уже заключенным и некоторым заключаемым сейчас договорам в госзакупках торгуются по прежним ценам. Пока. Но что будет, когда поставщики освободят свои склады, никто не берется прогнозировать. По договорам, что были заключены еще в конце 2021-го — начале 2022 года, препараты и расходники уже доставлены, запас лекарств есть у кого-то на 1,5–2 месяца, у кого-то на полгода. А по многим препаратам договоры заключены на весь год, но в больницах опасаются, что на новые поставки цены могут быть пересмотрены, обоснование — форс-мажорные обстоятельства, связанные с санкциями и спецоперацией на Украине. Уже сейчас одни задумываются о том, что, возможно, придется либо искать других поставщиков, либо уменьшать объемы закупок.



Островком стабильности в этом ценовом хаосе остаются тарифы, по которым клиники получают оплату из фонда ОМС за пролеченных пациентов. Большинство из них не меняются уже несколько лет, полным рублем оплачиваются только высокотехнологичная помощь и лечение пациентов с ковидом — заболевание новое, поэтому и тарифы на его лечение современные.

Пациенты по стационарам распределяются равномерно

Еще недавно «в шоколаде» были клиники, которые работали в ковиде, с «хорошими тарифами», с СИЗами за счет госбюджета. У многопрофильных больниц, без перерывов работавших в инфекционном режиме, накопились даже «подушки безопасности» — миллионы рублей на счетах. Но весь период, пока они были инфекционными, закупки проводились в основном по ограниченному списку препаратов и расходников.

Теперь они переходят в обычный режим работы, и все закупки надо делать практически с нуля. Они потратят то, что на счетах накопилось, и окажутся в том же положении, в котором пребывают больницы, не уходившие на ковид. А поскольку такого большого потока пациентов, какой был в нековидных стационарах во время эпидемии, теперь нет (пациенты равномерно распределяются по всем многопрофильным стационарам города), то и денег за лечение пациентов получается меньше. Многопрофильные, оказывавшие помощь неинфицированным пациентам, уже прочувствовали, что «проседают». И, похоже, это ожидает всех. Особенно, когда наступит время отпусков, — доходы клиник уменьшаются, расходы растут, а сотрудникам нужно выплачивать отпускные по среднему, то есть с учетом высоких коронавирусных зарплат.



В Петербург прибыл «опережающий аванс»

В конце марта СМИ сообщали, что московские клиники переходят на режим экономии, начали с расходников, ампульных препаратов и даже перчаток. Как выяснила «Фонтанка», в Петербурге нет и не было ничего подобного, но тревога есть. «Ожидаем сложные времена, пока не найдут новые пути поставок, новых поставщиков. В 2014 году мы такое уже переживали, помним», — говорят врачи.

Чтобы перенести на какой-то срок наступление этих сложных времен, правительство РФ перераспределяет финансирование. Например, клиникам разрешено тратить до 1 млн рублей средств ОМС для покупки медицинского оборудования и медизделий (раньше было до 100 тысяч рублей). Хотя новое оборудование купить уже сейчас сложно: если к началу марта не были заключены договоры, при такой волатильности никто не успевает зафиксировать стоимость в конкурсной документации — ставят одну цену, а пока длятся конкурсные процедуры, она меняется, и на выходе остается «конкурс не состоялся».

Чтобы не возникало дефицита лекарств из-за того, что фармкомпаниям не выгодно их производить из-за дорожающих субстанций, упаковки и т.д., Минздрав ввел более гибкую перерегистрацию цен на лекарства из списка ЖНВЛП. А пока эти лекарства не стали дороже, принято решение авансировать больницы через Федеральный ФОМС. Как стало известно «Фонтанке», деньги из Москвы уже пришли.



Если в обычное время клиника из своего регионального фонда ОМС получала на месяц 1/12 часть своего годового финансирования, то в апреле ежемесячный платеж увеличивается. Как пояснили «Фонтанке» в петербургском ТФОМС: «...для осуществления опережающей поставки лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и других расходных материалов в рамках заключенных контрактов в 2022 году сняты ограничения с размеров авансирования для страховых медицинских организаций и для медицинских организаций. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Российской Федерации от 16.03.2022 № 373 (...) За счет выделенных Федеральному фонду обязательного медицинского страхования средств осуществлено опережающее авансирование бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 9128 238,1 тыс. руб. Средства опережающего авансирования выделены и направлены в бюджет ТФОМС в пределах субвенции, утвержденной региону на 2022 год».

9 млрд рублей — почти та же сумма, которую медицинские учреждения города получают ежемесячно. Поскольку это аванс в рамках субвенции из ФФОМС, запланированной для Петербурга на весь год, значит, в следующие месяцы ТФОМС и, соответственно, клиники, получат на 1 млрд рублей меньше. Но они смогут полученные вперед деньги потратить на то, что им требуется сейчас, а при хорошем развитии событий закупки хватит до конца года.



Проблема роста цен, вероятно, будет решаться отдельно. Сейчас деньги лишь «передвигаются», чтобы они у больниц были и чтобы они могли расходовать их на текущую работу, которая не должна останавливаться из-за того, что подорожали расходные материалы или лекарства и нет денег на их покупку.

Следующий закономерный шаг — увеличение тарифов. «Пересмотр тарифов на оплату медицинской помощи потребует дополнительного финансового обеспечения за счет средств субвенций на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ из бюджета Федерального фонда ОМС, а также межбюджетного трансферта из бюджета Санкт-Петербурга в бюджет ТФОМС. На сегодняшний день ситуация довольно неустойчивая, и представить точный прогноз затруднительно. Тем не менее потребность в дополнительных средствах рассчитана. В настоящее время прорабатываются пути решения проблемы финансового обеспечения медицинских организаций», — такой ответ получила «Фонтанка» из ТФОМС на вопрос о планах по увеличению тарифов на оказание медицинской помощи.



Начало. Тарифы увеличены на три вида медпомощи

По существующим правилам, все предложения о пересмотре, корректировке стоимости тарифов, поступающие в адрес ТФОМС, перенаправляются в комиссию по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Петербурге (Тарифная комиссия). «Фонтанке» в Терфонде сообщили, что «по ряду тарифов по решению комиссии соответствующие изменения были приняты. На ее заседании 17 марта 2022 года» (с). Это лабораторные исследования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19); медицинская помощь с применением ЭКО. Но эти решения не про тарифы, а про объемы медицинской помощи.

В комитете по здравоохранению добавили: «Установлены новые тарифы на гемодиализ (с 4 до 6 тысяч рублей. — Прим. ред.), на рентгенденситометрию (исследование костей, например, при диагностике остеопороза) в учреждениях, оснащенных соответствующим оборудованием за счет средств бюджета Петербурга, и увеличены тарифы на оплату стационарной медицинской помощи по профилю «колопроктология». В планах — увеличение по другим профилям медпомощи, но их число ограничено».

Как объяснили «Фонтанке» в одной из страховых медицинских организаций, сейчас, видимо, решается, какие тарифы и как действительно будут увеличивать: «Практика последних 15 лет показывает, что просто индексировать все на какие-то проценты нельзя. В условиях ограниченных ресурсов нужно расставлять приоритеты. Тарифы давно уже собирались повышать, санкции ускорили принятие этого решения».

«Фонтанка» рассказывала о том, что петербургские стационары оказывают помощь пациентам с разными заболеваниями (кардиологическими, пульмонологическими и т.д.) по тарифам, рассчитанным в 2016 — 2017 годах и изначально заниженным. По отдельным позициям в январе 2020 года внесли поправки на инфляцию. Ни в 2021 году, ни в 2022-м таких поправок уже не было. То есть еще вчера стоимость лечения (за исключением ковида и плановой высокотехнологичной помощи) была намного выше, чем ее оплата из фонда ОМС. Городские больницы в начале года сами занимались просчетами новых тарифов, отправили их на рассмотрение в комитет по здравоохранению. Но ответа не получили. Тем временем затраты на лечение снова выросли.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

