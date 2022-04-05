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    Гражданам России и Белоруссии все же можно будет бронировать жилье на Airbnb, но есть нюанс

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    В Airbnb опровергли информацию о том, что гражданам России и Белоруссии больше нельзя будет бронировать жилье через их сервис. Об этом 5 апреля сообщает Business Insider.

    В компании объяснили, что политика «распространяется только на тех, кто находится в России и Беларуси» и что это она была частью заявления, сделанного месяц назад, в котором компания объявила о приостановке операций в обеих странах.

    В русскоязычном объявлении на сайте было сказано, что «гости из России и Беларуси больше не могут бронировать места на Airbnb». В пресс-службе сервиса объяснили ошибку неправильным переводом.

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    Комментарии (5)

    274587573
    В Калининграде LakeApartment доступен, а это тоже Россия.
    blackcatwhitecat
    все проще - у россиян просто карточки превратились в тыкву, смогут бронировать те, кто подсуетился и оформил себе карту за границей
    atf
    Этот сервис фактически прекратил работу ровно 2 года назад.
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