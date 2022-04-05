Гражданам России и Белоруссии все же можно будет бронировать жилье на Airbnb, но есть нюанс

В Airbnb опровергли информацию о том, что гражданам России и Белоруссии больше нельзя будет бронировать жилье через их сервис. Об этом 5 апреля сообщает Business Insider.



В компании объяснили, что политика «распространяется только на тех, кто находится в России и Беларуси» и что это она была частью заявления, сделанного месяц назад, в котором компания объявила о приостановке операций в обеих странах.

В русскоязычном объявлении на сайте было сказано, что «гости из России и Беларуси больше не могут бронировать места на Airbnb». В пресс-службе сервиса объяснили ошибку неправильным переводом.

