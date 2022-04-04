Airbnb останавливает работу в России и Белоруссии. Бронирование прекращено

Сервис аренды жилья Airbnb приостанавливает работу в России и Белоруссии. Соответствующее заявление опубликовано 4 апреля на сайте компании.



«Это означает, что бронирование жилья в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было. По мере развития ситуации мы будем сообщать новую информацию», — говорится в сообщении.



В компании уточнили, что все календари объявлений для РФ и Белоруссии заблокированы, прием новых гостей в этих странах невозможен.

