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    Airbnb останавливает работу в России и Белоруссии. Бронирование прекращено

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    Сервис аренды жилья Airbnb приостанавливает работу в России и Белоруссии. Соответствующее заявление опубликовано 4 апреля на сайте компании.

    «Это означает, что бронирование жилья в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было. По мере развития ситуации мы будем сообщать новую информацию», — говорится в сообщении.

    В компании уточнили, что все календари объявлений для РФ и Белоруссии заблокированы, прием новых гостей в этих странах невозможен.

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