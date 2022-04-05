Песков ответил Лисину: Переход на платежи в рублях будет осторожным

Ранее миллиардер Владимир Лисин, основной акционер Новолипецкого металлургического комбината, поставил под сомнение такую позицию властей и призвал подумать о ее последствиях для отечественного бизнеса.
Слова предпринимателя прокомментировал Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. «Разумеется, ко всем мнениям экономистов прислушиваются, в основном не в Кремле, а в правительстве. Все-таки это больше вопрос для правительства. Но здесь никто, собственно, и не торопится. Это очень поэтапное, очень осторожное движение с учетом тех финансово-экономических реалий, которые существуют на мировых рынках», — цитирует пресс-секретаря президента 5 апреля ТАСС.
«Фонтанка» писала о позиции Лисина, заявившего, что расчет за товары в рублях «выбросит его компанию с международного рынка». Бизнесмен отметил, что клиенты откажутся покупать что-либо за российскую валюту, а решения правительства назвал поспешными.