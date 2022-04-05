Миллиардер Владимир Лисин заявил, что расчет за товары в рублях выбросит его компанию с зарубежных рынков

«Идея в том, что за рубли можно начать продавать удобрения, зерно, нефть, металлы, лес, что-то еще. Не знаю, может, с газом что-то получится, но остальное? Мы на протяжении десятилетий боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет. Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков», — считает Лисин.

Последствия расширения списка товаров, которые можно поставлять в другие страны только за рубли, могут привести к тому, что Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) «выбросит» с международных рынков. Об этом в интервью «Коммерсанту» 5 апреля заявил основной акционер предприятия Владимир Лисин.

Он отметил, что сейчас многие меры принимаются стремительно и их последствия не были проанализированы в полной мере. «Мне кажется, скорость должна уступить место выверенности, адекватности, чтобы последствия не оказались разрушительными для отечественной промышленности, где заняты миллионы человек», — считает бизнесмен.



Одной из неудачных идей он назвал законопроект о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж. По мнению Лисина, правовой акт несет не снижение рисков, а их рост. Ущемляются права акционеров, которые многие годы инвестировали в российский рынок.



Предприниматель не спорит с тем, что правительство ищет механизмы, способные поддержать бизнес в нынешних условиях, однако считает, что в сложившейся ситуации главное — дать возможность бизнесу самому приспособиться к новым условиям.



«Не надо пытаться всё администрировать до дыр, это только вредит бизнесу. Сегодняшняя ситуация — это больше, чем очередной экономический кризис, с которыми мы сталкивались ранее. Она требует гораздо более серьезного подхода и качественных, взвешенных решений», — подчеркивает Лисин.

