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    Миллиардер Владимир Лисин заявил, что расчет за товары в рублях выбросит его компанию с зарубежных рынков

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    Последствия расширения списка товаров, которые можно поставлять в другие страны только за рубли, могут привести к тому, что Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) «выбросит» с международных рынков. Об этом в интервью «Коммерсанту» 5 апреля заявил основной акционер предприятия Владимир Лисин.

    «Идея в том, что за рубли можно начать продавать удобрения, зерно, нефть, металлы, лес, что-то еще. Не знаю, может, с газом что-то получится, но остальное? Мы на протяжении десятилетий боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет. Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков», — считает Лисин.

    Он отметил, что сейчас многие меры принимаются стремительно и их последствия не были проанализированы в полной мере. «Мне кажется, скорость должна уступить место выверенности, адекватности, чтобы последствия не оказались разрушительными для отечественной промышленности, где заняты миллионы человек», — считает бизнесмен.

    Одной из неудачных идей он назвал законопроект о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж. По мнению Лисина, правовой акт несет не снижение рисков, а их рост. Ущемляются права акционеров, которые многие годы инвестировали в российский рынок.

    Предприниматель не спорит с тем, что правительство ищет механизмы, способные поддержать бизнес в нынешних условиях, однако считает, что в сложившейся ситуации главное — дать возможность бизнесу самому приспособиться к новым условиям.

    «Не надо пытаться всё администрировать до дыр, это только вредит бизнесу. Сегодняшняя ситуация — это больше, чем очередной экономический кризис, с которыми мы сталкивались ранее. Она требует гораздо более серьезного подхода и качественных, взвешенных решений», — подчеркивает Лисин.

    Владимир Лисин занимает третье место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2021». Его состояние оценивается в 26,2 млрд долларов. Основные активы миллиардера — НЛМК, «Первая грузовая компания», «Первая портовая компания», судоходная компания «Волжское пароходство».

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    Комментарии (33)

    Человек без лица
    "Всегда удивлялся способностям людей не ведущих бизнес давать указания или советы тем, кто ведет."

    К сожалению, шариковых у нас всегда хватало с избытком..........
    AllaA
    Нищие копеечные боты учат богатея что ему делать.
    Василий Геннадьевич
    Всегда удивлялся способностям людей не ведущих бизнес давать указания или советы тем, кто ведет.
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