Куба отменила тесты на COVID-19 и справки для всех туристов

Минздрав Кубы с 6 апреля отменил все санитарные требования к любым туристам. Результаты теста на коронавирус и сертификаты о вакцинации больше не потребуются для въезда в страну даже для самостоятельных путешественников.



Решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации и высоким охватом вакцинации на Кубе, сообщает 5 апреля Ассоциация туроператоров. В связи с этим Минздрав страны отменил санитарные требования для всех иностранных гостей вне зависимости от того, организованным туром они едут или самостоятельно. Из обязательных требований сохраняется лишь масочный режим во всех пунктах въезда на Кубу. Однако теоретически туристов по прибытии все равно могут подвергнуть выборочному бесплатному тестированию на COVID-19, и, если оно окажется положительным, будут применены санитарные протоколы эпидемиологического контроля.