Куба снова остров свободы. Для российских организованных туристов отменили сертификаты о вакцинации и тесты

Власти Кубы приняли решение облегчить правила въезда для российских граждан.



«Пакетные» туристы (то есть путешествующие через туроператоров и турагентов) из России, Украины, Польши, Канады и России освобождены от обязательного представления при въезде как сертификатов о вакцинации, так и справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов на COVID-19», — сообщает 24 января АТОР со ссылкой на Минздрав Кубы.



При этом для российских туристов сохраняется требование об обязательном заполнении анкеты D'Viajeros для прибывающих в республику.

