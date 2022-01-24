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Куба снова остров свободы. Для российских организованных туристов отменили сертификаты о вакцинации и тесты

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Власти Кубы приняли решение облегчить правила въезда для российских граждан.

«Пакетные» туристы (то есть путешествующие через туроператоров и турагентов) из России, Украины, Польши, Канады и России освобождены от обязательного представления при въезде как сертификатов о вакцинации, так и справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов на COVID-19», — сообщает 24 января АТОР со ссылкой на Минздрав Кубы.

При этом для российских туристов сохраняется требование об обязательном заполнении анкеты D'Viajeros для прибывающих в республику.

В кубинском посольстве заявили, что послабления связаны с высоким уровнем вакцинации на острове (90 %) и хорошей эпидемиологической обстановкой.

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Комментарии (2)

266410437
"анкеты D'Viajeros" - это анкета в которой надо указать сколько Виагры с собой привез?
Москва 2041
Первой "организованной группой" из РФ прилетят зеленые человечки с Тополями-М.
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