Миллиард, но на всех. Смольный утвердил размер помощи малому бизнесу

Средства фонда распределятся следующим образом: 1,3 млрд рублей будет направлено на новую беззалоговую программу организациям сферы обрабатывающих производств по ставке 1% годовых на 2 года. 200 млн рублей пойдут на беззалоговую программу для предпринимателей в целях возобновления деятельности, а 500 млн рублей — на программу выдачи займов под залог имущества.



Ожидается, что мерой поддержки смогут воспользоваться 200–300 организаций города. Это позволит сохранить более 3 тысяч рабочих мест.



Ранее сообщалось, что Смольный выделил 2 млрд рублей на проекты импортозамещения для промышленных предприятий.

