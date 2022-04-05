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    Миллиард, но на всех. Смольный утвердил размер помощи малому бизнесу

    Правительство Петербурга выделило 1 млрд рублей на дополнительную помощь малому и среднему бизнесу. Как сообщила 5 апреля пресс-служба Смольного, средства будут направлены на докапитализацию Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. С 15 апреля он возобновит выдачу беззалоговых займов предприятиям.

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    Средства фонда распределятся следующим образом: 1,3 млрд рублей будет направлено на новую беззалоговую программу организациям сферы обрабатывающих производств по ставке 1% годовых на 2 года. 200 млн рублей пойдут на беззалоговую программу для предпринимателей в целях возобновления деятельности, а 500 млн рублей — на программу выдачи займов под залог имущества.

    Ожидается, что мерой поддержки смогут воспользоваться 200–300 организаций города. Это позволит сохранить более 3 тысяч рабочих мест.

    Ранее сообщалось, что Смольный выделил 2 млрд рублей на проекты импортозамещения для промышленных предприятий.

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    Комментарии (1)

    allyouneedislove
    опять деньги в бизнес не пошли

    опять в виде кредитной кабалы и долговой ямы предлагаю

    это не меры поддержки - это издевательство над бизнесменами, которые выживали 2 года пандемии за свой счёт, не получив достойных компенсаций за простои по требованию Правительства, а сейчас на фоне санкций часть неминуемо будет вынуждено закрыться...

    жду рост безработицы =)
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