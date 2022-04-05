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    Финская «Мирелла» продует Петербург крепким ветром

    Об усилении ветра предупреждают петербуржцев в МЧС Петербурга.

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    Как сообщает пресс-служба ведомства 5 апреля со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра в Петербурге местами порывы с юго-запада буду достигать 15 метров в секунду.

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов днем раньше предупреждал, что циклон на неделю задержится в городе и принесет мокрый снег и дождь.

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    Комментарии (1)

    NoName1234
    На неделю?
    А что потом?? Резкое потепление до + 20 ???
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