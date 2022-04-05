Финская «Мирелла» продует Петербург крепким ветром

Как сообщает пресс-служба ведомства 5 апреля со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра в Петербурге местами порывы с юго-запада буду достигать 15 метров в секунду.



Главный синоптик Петербурга Александр Колесов днем раньше предупреждал, что циклон на неделю задержится в городе и принесет мокрый снег и дождь.

