Дождь, снег и опять дождь. Синоптики просят петербуржцев запастись зонтами и галошами

Циклон, который завалил снегом Москву, подошел к Петербургу. Он задержится на неделю и покажет всю переменчивость погоды.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов обещает осадки всю неделю. Об этом он написал в своем телеграм-канале 4 апреля.



«Завтра будет мокро… и не только завтра, а всю неделю. В течение этой сложной в погодном плане недели увидим всё», — пугает специалист.



Всё начнется с мокрого снега и усиления ветра. При этом перепады температуры воздуха от отрицательной ночью до положительных значений днем по-прежнему остаются с нами.

