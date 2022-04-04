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    Дождь, снег и опять дождь. Синоптики просят петербуржцев запастись зонтами и галошами

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    Циклон, который завалил снегом Москву, подошел к Петербургу. Он задержится на неделю и покажет всю переменчивость погоды.

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов обещает осадки всю неделю. Об этом он написал в своем телеграм-канале 4 апреля.

    «Завтра будет мокро… и не только завтра, а всю неделю. В течение этой сложной в погодном плане недели увидим всё», — пугает специалист.

    Всё начнется с мокрого снега и усиления ветра. При этом перепады температуры воздуха от отрицательной ночью до положительных значений днем по-прежнему остаются с нами.

    В пятницу потеплеет, но опять с дождем.

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    Комментарии (2)

    07A
    Синоптики, вы определитесь уже, а то мы запаслись сахаром и гречкой! Теперь зонты и галоши?
    doorbal_
    циклоны не движутся в северо-западном направлении, поэтому зачем сюда приплели Москву?какое отношение циклон в Москве может иметь к погоде в Петербурге? Никакого!
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