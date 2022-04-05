Экс-полицейская из Петербурга получила условный срок за присвоение денег заявителей

В 2019 году Егорова — участковый уполномоченный 131-го отдела полиции по Пушкинскому району — расследовала административное дело по заявлению женщины, которая рассказала о побоях, нанесенных ее внучке. Полицейская позвонила дочери заявительницы и сообщила, что для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая на самом деле оплачивается за счет МВД, нужно перевести ей, Егоровой, деньги. Обманутая женщина попросила об этом свою дочь — еще одну внучку заявительницы. Так Егорова, на тот момент находясь в отпуске в Анапе, получила от семьи 10 тысяч рублей, а потом имитировала бурную деятельность по расследованию дела, которое по факту не велось.

Егорова вину признала и раскаялась, заявила, что материальный ущерб полностью возместила и извинилась. Также отметила, что содержит двух малолетних детей.



Пушкинский райсуд назначил ей 2,5 года условно с испытательным сроком в 3 года, штраф в 30 тысяч рублей, а также лишил права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.

