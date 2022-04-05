Павел Дуров вошел в тройку богатейших россиян по версии Forbes

Создатель Telegram Павел Дуров занял третье место в списке самых богатых россиян по версии Forbes. Как передает издание 5 апреля, состояние предпринимателя оценивается в $15,1 млрд.
Лидером рейтинга стал совладелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с состоянием в $18,4 млрд. Второе место занял совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. Его накопления Forbes оценил в $17,3 млрд.
В 2021 году состояние Дурова оценивали выше — в $17,2 млрд. В прошлом рейтинге Forbes он занял девятое место по России. Его перемещению в тройку лидеров способствовало еще большее падение состояний у других миллиардеров.
Самым богатым человеком в мире Forbes назвал американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска. Его состояние оценивается в $219 млрд.