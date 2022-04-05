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    Павел Дуров вошел в тройку богатейших россиян по версии Forbes

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    Создатель Telegram Павел Дуров занял третье место в списке самых богатых россиян по версии Forbes. Как передает издание 5 апреля, состояние предпринимателя оценивается в $15,1 млрд.

    Лидером рейтинга стал совладелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с состоянием в $18,4 млрд. Второе место занял совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. Его накопления Forbes оценил в $17,3 млрд.

    В 2021 году состояние Дурова оценивали выше — в $17,2 млрд. В прошлом рейтинге Forbes он занял девятое место по России. Его перемещению в тройку лидеров способствовало еще большее падение состояний у других миллиардеров.

    Самым богатым человеком в мире Forbes назвал американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска. Его состояние оценивается в $219 млрд.

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    Комментарии (10)

    Спикуль
    Россиян??? :0)))
    chip1
    Надо бы добавить, что Павел один из немногих богатых русских который заработал капитал честно, своим талантом, в отличии от многочисленных персонажей с "грязными" деньгами, конечно они тоже приложили немалые усилия и рвали конкурентов зубами, но будем говорить честно, их миллиарды украденные у народа РФ предприятия, бюджетные деньги и деньги от продажи национальных природных ресурсов!
    allyouneedislove
    и чё теперь? дошик подешевеет? нет? ну и смысл про это писать? =/
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