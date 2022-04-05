Глава ВЦИОМ: Спецоперация на Украине не вызвала раскол в российском обществе

Проведение военной спецоперации на Украине не вызвало раскола в российском обществе, которое в большинстве своем, по данным соцопросов, сплотилось вокруг президента РФ Владимира Путина. Об этом в ходе брифинга в формате видеоконференц-связи сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Мы видим, что линия на раскол [в обществе] не закрепилась, наоборот — по мере разворачивания военных действий консолидация усилилась. Это не значит, что нет тревоги, это не значит, что нет страха, это не значит, что нет сомнений или каких-то других негативных эмоций, <…> но мы видим, что при всех этих рисках, волнениях все-таки основная часть россиян, цифры достаточно высокие — 75–77%, она все-таки консолидировалась вокруг Путина и вокруг его решения [о проведении специальной военной операции]», — цитирует Федорова ТАСС.

