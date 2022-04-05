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    «Контакт» в «Золотой короне»: как добыть валюту за границей без карточек и счетов

    Мигранты годами переводили деньги из России в родные страны без открытия счетов с помощью специальных сервисов. Теперь на них взглянули иначе и россияне. «Фонтанка» рассказывает, как и где работают крупнейшие игроки этого рынка: «Золотая корона», «Юнистрим» и CONTACT.

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    Фото: ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС
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    После ухода Visa, MasterCard и Western Union зарубежные поездки и переводы из России усложнились. Часть банков отключена от SWIFT, карты «Мир» активны лишь в десятке стран, UnionPay — лотерея. Финтехсервисы требуют ВНЖ, а ряд крупных централизованных криптобирж отказались работать с россиянами. Сервисы по переводу без открытия счета продолжают работать. С их помощью можно моментально отправить деньги себе или другому человеку за границу через приложение, сайт или посетив офис и забрать их за рубежом в нужной валюте. Компании отличаются зоной покрытия, лимитами, курсом и комиссией за свои услуги. Можно подобрать варианты и в Европе, и в Азии, и на популярных курортах, и в соседних странах.

    Крупнейший игрок — «Золотая корона». До 24 февраля компания РНКО «Расчетный центр» из Новосибирска с почти 20-летней историей рекламировала в соцсетях лишь возможность переводов в Таджикистан за 1 рубль и предупреждала о популярных способах обмана мигрантов в России. Теперь же о ней рассказывают в чатах новой русской эмиграции в Турции и Грузии. Отправить деньги из России, в том числе самому себе, можно из мобильного приложения с любой российской карты, в том числе «МИР», через сайт или же в пунктах партнерской сети — в Петербурге это, например, салоны сотовой связи и банки.

    Переводы можно сделать как в страны ближнего зарубежья — Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Молдову, Монголию, Таджикистан, так и в более отдаленные — Грецию, Египет, Израиль, Корею, Турцию, Чехию. В банках и торговых сетях заявлены еще и переводы в Непал с Иорданией. С пластиковых карт отправлять надо в российских рублях, а в офисах можно и в долларах или евро. Валюта получения, как правило, местная или же американская или европейская. В Чехии с компанией работают точки MoneyPolo и FAS finance, в Греции — Intel Express, в Турции — PayPorter, Ist-Pay, Getmoneyglobal. При получении за границей надо будет показать документ, удостоверяющий личность и назвать номер перевода.

    «Фонтанке» приложение 4 апреля не давало отправить более 3 595 долларов, или 300 тысяч рублей по курсу ЦБ. При этом наличными через банк-партнер, как подсказали в чате службы поддержки, можно переслать и 600 тысяч рублей, или 10 тысяч евро или долларов. При этом сумма одного перевода должна быть не более 5 тысяч долларов, а всего таких транзакций возможно сделать не более 10 за месяц.

    Курс доллара в «Золотой короне» на вечер 4 апреля был 85,38 рубля, а у ЦБ на 5 апреля — 83,59. При этом комиссии при первом переводе нет, а забирать деньги можно практически сразу. Переводы в Россию из-за границы тоже возможны. Но получение только в рублях. Однако в соцсетях пользователи жалуются на периодические сбои в работе сервиса. «Сейчас работа системы восстановлена, но иногда ошибки на сайте, в приложении могут появиться повторно. При их возникновении рекомендуем повторить попытку входа немного позднее», — рекомендуют в компании.

    «Юнистрим» появился двадцать лет назад как дивизион денежных переводов в банке «Юниаструм». Система разрешает делать переводы до 5 000 долларов в месяц, а вот список стран, где можно получить наличные, кроме ближнего зарубежья, включает в себя Грецию, Италию, Великобританию, Кипр, Сербию, ОАЭ, США, Филиппины, Непал и Шри-Ланку.

    Лимит на сайте тот же — 300 тысяч рублей. В США, например, система 4 апреля предлагала «Фонтанке» отправить доллары по курсу 88,3 рубля, без комиссии за перевод. А евро в Италию — по 98,3, при курсе ЦБ на 5 апреля — 92,39. Комиссия — 200 рублей.

    Еще один сервис — CONTACT. Он работает с 1999 года, а 100-процентным пакетом акций системы и ее оператора владеет группа QIWI. В сервисе также есть возможность отправки денег онлайн или через отделения банков или салоны сотовой связи. Клиентов предупреждают, что переводы в валюте для зачисления на счета, кошельки, карты во все другие страны, кроме России, сейчас недоступны.

    По переводам с выплатой наличными ситуация меняется постоянно: «Мы максимально стараемся поддерживать актуальность», — отмечают в компании. Если страна доступна в системе, это значит, что перевод будет принят.

    В списке на вечер 4 апреля кроме стран ближнего зарубежья была, например, Прибалтика, Австрия, Германия, Греция, Италия, Испания, Чехия и Португалия. Можно отправить 100 евро в Таллин и получить через Money Express в Старом городе. Пункт всего один. Сумма списания — 10 300 (103 рубля за 1 евро). А в Латвии, например, на выбор предлагают целую сеть почтовых отделений.

    Системы переводов могут оказаться более удобной альтернативой картам UnionPay, поддержка которых в Европе ограничена, а на их получение стоят очереди. Подробнее о китайской альтернативе Visa и MasterCard «Фонтанка» рассказывала здесь.

    Илья Казаков, «Фонтанка»

    Фото: ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС

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    Комментарии (4)

    ***_555
    Банк на букву Т поддерживает переводы по номеру телефона в некоторые страны СНГ.
    Dpa
    А почта России не делает в ближнее зарубежье переводы больше?
    Tattiana
    В начале марта родственники прислали перевод из одной Прибалтийской республики через эту грё... ну, через "Золотую корону". Сначала перевод не хотели давать (банк в СПб должен запросить у системы выдачу денег) вообще, потом всё же расщедрились и разрешили выдать по курсу 60 руб за евро (в тот момент курс был примерно 120 руб). Работницы банка порекомендовали приехать на следующий день, обещали решить вопрос. На следующий день маленькая, но гордая прибалтийская республика вообще отказалась выдавать деньги. По любому курсу.
    Это всё, что нужно знать о "Золотой короне".
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