«Контакт» в «Золотой короне»: как добыть валюту за границей без карточек и счетов

Фото: ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС Поделиться Поделиться





После ухода Visa, MasterCard и Western Union зарубежные поездки и переводы из России усложнились. Часть банков отключена от SWIFT, карты «Мир» активны лишь в десятке стран, UnionPay — лотерея. Финтехсервисы требуют ВНЖ, а ряд крупных централизованных криптобирж отказались работать с россиянами. Сервисы по переводу без открытия счета продолжают работать. С их помощью можно моментально отправить деньги себе или другому человеку за границу через приложение, сайт или посетив офис и забрать их за рубежом в нужной валюте. Компании отличаются зоной покрытия, лимитами, курсом и комиссией за свои услуги. Можно подобрать варианты и в Европе, и в Азии, и на популярных курортах, и в соседних странах.

Крупнейший игрок — «Золотая корона». До 24 февраля компания РНКО «Расчетный центр» из Новосибирска с почти 20-летней историей рекламировала в соцсетях лишь возможность переводов в Таджикистан за 1 рубль и предупреждала о популярных способах обмана мигрантов в России. Теперь же о ней рассказывают в чатах новой русской эмиграции в Турции и Грузии. Отправить деньги из России, в том числе самому себе, можно из мобильного приложения с любой российской карты, в том числе «МИР», через сайт или же в пунктах партнерской сети — в Петербурге это, например, салоны сотовой связи и банки. Переводы можно сделать как в страны ближнего зарубежья — Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Молдову, Монголию, Таджикистан, так и в более отдаленные — Грецию, Египет, Израиль, Корею, Турцию, Чехию. В банках и торговых сетях заявлены еще и переводы в Непал с Иорданией. С пластиковых карт отправлять надо в российских рублях, а в офисах можно и в долларах или евро. Валюта получения, как правило, местная или же американская или европейская. В Чехии с компанией работают точки MoneyPolo и FAS finance, в Греции — Intel Express, в Турции — PayPorter, Ist-Pay, Getmoneyglobal. При получении за границей надо будет показать документ, удостоверяющий личность и назвать номер перевода.

«Фонтанке» приложение 4 апреля не давало отправить более 3 595 долларов, или 300 тысяч рублей по курсу ЦБ. При этом наличными через банк-партнер, как подсказали в чате службы поддержки, можно переслать и 600 тысяч рублей, или 10 тысяч евро или долларов. При этом сумма одного перевода должна быть не более 5 тысяч долларов, а всего таких транзакций возможно сделать не более 10 за месяц.

Курс доллара в «Золотой короне» на вечер 4 апреля был 85,38 рубля, а у ЦБ на 5 апреля — 83,59. При этом комиссии при первом переводе нет, а забирать деньги можно практически сразу. Переводы в Россию из-за границы тоже возможны. Но получение только в рублях. Однако в соцсетях пользователи жалуются на периодические сбои в работе сервиса. «Сейчас работа системы восстановлена, но иногда ошибки на сайте, в приложении могут появиться повторно. При их возникновении рекомендуем повторить попытку входа немного позднее», — рекомендуют в компании. «Юнистрим» появился двадцать лет назад как дивизион денежных переводов в банке «Юниаструм». Система разрешает делать переводы до 5 000 долларов в месяц, а вот список стран, где можно получить наличные, кроме ближнего зарубежья, включает в себя Грецию, Италию, Великобританию, Кипр, Сербию, ОАЭ, США, Филиппины, Непал и Шри-Ланку.



Лимит на сайте тот же — 300 тысяч рублей. В США, например, система 4 апреля предлагала «Фонтанке» отправить доллары по курсу 88,3 рубля, без комиссии за перевод. А евро в Италию — по 98,3, при курсе ЦБ на 5 апреля — 92,39. Комиссия — 200 рублей.

Еще один сервис — CONTACT. Он работает с 1999 года, а 100-процентным пакетом акций системы и ее оператора владеет группа QIWI. В сервисе также есть возможность отправки денег онлайн или через отделения банков или салоны сотовой связи. Клиентов предупреждают, что переводы в валюте для зачисления на счета, кошельки, карты во все другие страны, кроме России, сейчас недоступны.

По переводам с выплатой наличными ситуация меняется постоянно: «Мы максимально стараемся поддерживать актуальность», — отмечают в компании. Если страна доступна в системе, это значит, что перевод будет принят.

В списке на вечер 4 апреля кроме стран ближнего зарубежья была, например, Прибалтика, Австрия, Германия, Греция, Италия, Испания, Чехия и Португалия. Можно отправить 100 евро в Таллин и получить через Money Express в Старом городе. Пункт всего один. Сумма списания — 10 300 (103 рубля за 1 евро). А в Латвии, например, на выбор предлагают целую сеть почтовых отделений.



Системы переводов могут оказаться более удобной альтернативой картам UnionPay, поддержка которых в Европе ограничена, а на их получение стоят очереди. Подробнее о китайской альтернативе Visa и MasterCard «Фонтанка» рассказывала здесь.

Илья Казаков, «Фонтанка»

