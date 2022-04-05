В Петербурге завершили расследование дела бизнесмена Кушуля об уклонении от уплаты налогов на 2 млрд рублей

По версии следствия, Кушуль вместе с ещё одним совладельцем компании «Росан Трейд» Романом Каневским и другими ранее осуждёнными соучастниками организовал уклонение от уплаты налогов. С 2011 по 2016 год они включали в налоговую декларацию заведомо ложные сведения.



Ранее в деле фигурировала сумма в 3 миллиарда рублей. Кушулю вменяют организацию уклонения от уплаты налогов и само уклонение.



На недвижимость, транспортные средства и деньги на расчётных счетах обвиняемых и компании были наложены аресты. В отношении Каневского уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск.

