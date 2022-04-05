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    В Петербурге завершили расследование дела бизнесмена Кушуля об уклонении от уплаты налогов на 2 млрд рублей

    В Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении экс-совладельца крупнейшего дилера по продаже снегоходов и гидроциклов Андрея Кушуля, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму около 2 млрд рублей. Дело направлено для утверждения обвинительного заключения, сообщили 5 апреля в Следственном комитете по Петербургу.

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    По версии следствия, Кушуль вместе с ещё одним совладельцем компании «Росан Трейд» Романом Каневским и другими ранее осуждёнными соучастниками организовал уклонение от уплаты налогов. С 2011 по 2016 год они включали в налоговую декларацию заведомо ложные сведения.

    Ранее в деле фигурировала сумма в 3 миллиарда рублей. Кушулю вменяют организацию уклонения от уплаты налогов и само уклонение.

    На недвижимость, транспортные средства и деньги на расчётных счетах обвиняемых и компании были наложены аресты. В отношении Каневского уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск.

    После совершения преступления Кушуль скрылся от правоохранительных органов и был также объявлен в розыск. В августе 2019 года его задержали в Испании. Генпрокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче, который был удовлетворён.

    ООО «Росан трейд» входило в ГК «Росан» и известно как дистрибьютор техники канадской Bombardier Recreational Products в России (снегоходы, гидроциклы, скутеры и другие). С 2007 года компания принадлежала Роману Каневскому (задержанному в Литве в 2018-м) и Андрею Кушулю. В 2012 году «Росан трейд», по данным СПАРК, стал принадлежать виргинскому офшору Kerinea Ltd.

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    Комментарии (2)

    VKuser1708951
    Преступника постигнет суровое наказание в виде штрафа в 15 т р и заставят перечислить еще столько же на "благотворительность"?
    А следак и судья построят по домику метров эдак по 1000...
    chip1
    Так и что в итоге? Как в современной РФ принято, принудили поделиться с уважаемыми людьми, кинуть мальца в благотворительность и валить на все 4 стороны?
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