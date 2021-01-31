Испания выдала России бизнесмена Кушуля. Дело об уклонении от уплаты налогов на 3 млрд рублей расследуют в Петербурге

Испания экстрадировала в Россию совладельца компаний по продаже снегоходов и гидроциклов Андрея Кушуля, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов почти на 3 млрд рублей. Об этом 31 января сообщает Генпрокуратура РФ.
«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию Андрея Кушуля», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По версии следствия, он, являясь собственником
Сейчас Кушуль проходит фигурантом по уголовным делам, возбуждённым по
Как отметили в ведомстве, после совершения преступления он скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В августе 2019 года его задержали в Испании. Генпрокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче, который был удовлетворён.
ООО «Росан трейд» входило в ГК «Росан» и известно как дистрибьютор техники канадской Bombardier Recreational Products в России (снегоходы, гидроциклы, скутеры и другие). С 2007 года компания принадлежала Роману Каневскому (задержанному в Литве в 2018-м) и Андрею Кушулю. В 2012 году «Росан трейд», по данным СПАРК, стал принадлежать виргинскому офшору Kerinea Ltd. Уголовное дело о неуплате налогов расследуют в Петербурге.