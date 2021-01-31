Испания выдала России бизнесмена Кушуля. Дело об уклонении от уплаты налогов на 3 млрд рублей расследуют в Петербурге

По версии следствия, он, являясь собственником 50 % акций иностранных компаний «Акма Инжиниаринг Лимитед» и «Керинеа Лимитед», а также в равных долях совместно с другим лицом фактическим собственником группы компаний «Росан», в период с 2011 по 2016 год организовал и руководил преступной группой, созданной для уклонения от уплаты налогов. Её участники включали в налоговую декларацию заведомо ложные сведения. Таким образом они уменьшали налоговую нагрузку входящего в группу компаний общества «Росан Трейд». В результате в российский бюджет не были уплачены налоги на общую сумму около 3 млрд рублей.

Испания экстрадировала в Россию совладельца компаний по продаже снегоходов и гидроциклов Андрея Кушуля, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов почти на 3 млрд рублей. Об этом 31 января сообщает Генпрокуратура РФ.

Сейчас Кушуль проходит фигурантом по уголовным делам, возбуждённым по ч. 3 ст. 33 , ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация и руководство уклонением от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путём включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенные в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путём включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Как отметили в ведомстве, после совершения преступления он скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В августе 2019 года его задержали в Испании. Генпрокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче, который был удовлетворён.

ООО «Росан трейд» входило в ГК «Росан» и известно как дистрибьютор техники канадской Bombardier Recreational Products в России (снегоходы, гидроциклы, скутеры и другие). С 2007 года компания принадлежала Роману Каневскому (задержанному в Литве в 2018-м) и Андрею Кушулю. В 2012 году «Росан трейд», по данным СПАРК, стал принадлежать виргинскому офшору Kerinea Ltd. Уголовное дело о неуплате налогов расследуют в Петербурге.