Ростуризм надеется восстановить полётные программы в Турцию к майским праздникам

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о намерении открыть полётные программы в Турцию к концу апреля.



В своём телеграм-канале 5 апреля она написала: «Накануне созвонилась с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем. Обсудили с коллегой текущую ситуацию. Работаем над тем, чтобы создать условия для проведения предстоящего туристического сезона, и в течение апреля, к майским праздникам постепенно восстановить полётные программы».



Туроператоры в последнее время начали возобновлять полётные программы за границу. Из-за высокой стоимости перелётов и повышения цен на проживание в отелях туры в Турцию и Египет сильно подорожали. Поездка в Турцию в апреле может обойтись в среднем в 104 тысячи рублей, в Египет — в 130 тысяч рублей.

