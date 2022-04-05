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    Ростуризм надеется восстановить полётные программы в Турцию к майским праздникам

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    Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о намерении открыть полётные программы в Турцию к концу апреля.

    В своём телеграм-канале 5 апреля она написала: «Накануне созвонилась с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем. Обсудили с коллегой текущую ситуацию. Работаем над тем, чтобы создать условия для проведения предстоящего туристического сезона, и в течение апреля, к майским праздникам постепенно восстановить полётные программы».

    Туроператоры в последнее время начали возобновлять полётные программы за границу. Из-за высокой стоимости перелётов и повышения цен на проживание в отелях туры в Турцию и Египет сильно подорожали. Поездка в Турцию в апреле может обойтись в среднем в 104 тысячи рублей, в Египет — в 130 тысяч рублей.

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    Комментарии (4)

    VKuser54628618
    Не надо печалиться, вся жизнь впереди,
    Вся жизнь впереди, надейся и жди!
    pulkovoserg
    А где гарантии, что сухие в Турции не арестуют и будут удерживать взамен Боингов и басов ???
    allyouneedislove
    нам нужен дешёвый отдых
    он нужен сильнее, чем сахар в магазине...
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