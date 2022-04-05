Минпросвещения: Все школы РФ вернулись к доковидному режиму работы

С 29 марта в России не осталось школ и классов, где бы по-прежнему действовали карантинные ограничения из-за коронавируса. Все учебные заведения страны вернулись к обычному формату работы, сообщил во вторник, 5 апреля, Telegram-канал Минпросвещения «Большая перемена».



По словам чиновников, в РФ больше нет ни одного класса, где ученики учатся удаленно из-за карантина по коронавирусу.

