Минпросвещения: Все школы РФ вернулись к доковидному режиму работы

С 29 марта в России не осталось школ и классов, где бы по-прежнему действовали карантинные ограничения из-за коронавируса. Все учебные заведения страны вернулись к обычному формату работы, сообщил во вторник, 5 апреля, Telegram-канал Минпросвещения «Большая перемена».
По словам чиновников, в РФ больше нет ни одного класса, где ученики учатся удаленно из-за карантина по коронавирусу.
Минпросвещения ведет статистику карантинных мер по школам с октября 2020 года. Ведомство впервые зафиксировало отсутствие карантина по COVID-19.
Ранее «Фонтанка» писала, что с конца марта в петербургских школах отменили смещенное расписание, разделение школьных коллективов, уроки каждого класса в закрепленном за ним отдельном учебном кабинете и соблюдение дистанции между учениками в 1,5 метра при проведении аттестаций. Кроме этого, вновь разрешены мероприятия на улице и доступ в школу родителей.