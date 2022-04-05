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    Минпросвещения: Все школы РФ вернулись к доковидному режиму работы

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    С 29 марта в России не осталось школ и классов, где бы по-прежнему действовали карантинные ограничения из-за коронавируса. Все учебные заведения страны вернулись к обычному формату работы, сообщил во вторник, 5 апреля, Telegram-канал Минпросвещения «Большая перемена».

    По словам чиновников, в РФ больше нет ни одного класса, где ученики учатся удаленно из-за карантина по коронавирусу.

    Фото: Telegram-канал «Большая перемена РФ»
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    Минпросвещения ведет статистику карантинных мер по школам с октября 2020 года. Ведомство впервые зафиксировало отсутствие карантина по COVID-19.

    Ранее «Фонтанка» писала, что с конца марта в петербургских школах отменили смещенное расписание, разделение школьных коллективов, уроки каждого класса в закрепленном за ним отдельном учебном кабинете и соблюдение дистанции между учениками в 1,5 метра при проведении аттестаций. Кроме этого, вновь разрешены мероприятия на улице и доступ в школу родителей.

    Фото: Telegram-канал «Большая перемена РФ»

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    Комментарии (1)

    alexadmin
    Неправда. Так и остался маразм с приходом классов в разное время.
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