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«По новым, почти докоронавирусным правилам». В петербургских школах снимают ограничения

Роспотребнадзор изменил коронавирусные правила для школ и детских садов. После каникул школьники воссоединятся.

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О смягчении ограничений сообщает 29 марта вице-губернатор Ирина Потехина. «Уходят смещенное расписание, разделение школьных коллективов, уроки каждого класса в закрепленном за ним отдельном учебном кабинете, соблюдение дистанции между учениками в 1,5 метра при проведении аттестаций», — сообщает ее аппарат.

Также отменяется требование о предоставлении справки из-за контакта с ковидным больным. Разрешены мероприятия на улице и доступ в школу родителей.

Остаются обязательными: термометрия на входе, антисептики для учеников, регулярные проветривания и влажная уборка. Также обязательна справка после болезни, внутришкольные мероприятия пока могут проходить только для одного класса или группы в детском саду. «Точный ответ по организации летнего отдыха будет дан после выхода методических разъяснений Роспотребнадзора к новым СанПиНам от 26.03.22», — уточняют в Смольном.

Изменения в детских садах уже применены, для школьников они будут работать с 4 апреля.

© Фонтанка.Ру

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