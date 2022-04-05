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    Правительство упростило процедуру регистрации медицинских изделий. В кабмине надеются, что это позволит избежать их дефицита

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    Правительство РФ упростило процедуру государственной регистрации медицинских изделий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом 5 апреля сообщает официальный сайт кабинета министров.

    Как уточнили в правительстве, госрегистрация требуется для вывода медицинских изделий — ввезённых из-за границы или произведённых в России — на рынок. Упрощённая процедура позволит получить все необходимые для этого документы в максимально короткие сроки. Так, для отдельных медизделий срок регистрации будет сокращён с 50 до 22 рабочих дней, для других — до 5 рабочих дней. В кабмине уверены, что это позволит избежать их дефицита.

    Перечень медицинских изделий, которые можно будет регистрировать в упрощённом порядке, определит специальная межведомственная комиссия. Она будет создана в ближайшее время. В её состав войдут представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, ФТС и ФНС.

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