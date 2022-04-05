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    В США хотят добиться исключения России из Совета по правам человека ООН

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    Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на пресс-конференции заявила, что собирается инициировать исключение РФ из Совета ООН по правам человека (СПЧ). Об этом 5 апреля сообщает «Интерфакс».

    По словам Томас-Гринфилд, она вынесет этот вопрос на рассмотрение СБ ООН 6 апреля и рассчитывает, что Генеральная ассамблея рассмотрит его на следующий день, 7 апреля.

    В интервью NPR постпред США при ООН сказала, что расценивает исключение России из СПЧ как символичный шаг, так как власти страны, по её словам, «сделали всё возможное, чтобы нанести ущерб международному порядку и поставить под угрозу ценности ООН».

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    Комментарии (14)

    А13579
    В Югославии, Ираке, Ливии и Сирии «ценности ООН» были показаны во всей красе. Кстати, основатели «мирового порядка» забыли в Ираке и Сирии свои войска. Надо бы убрать оккупантов, пока ООН «не узнала».
    173123212
    А также Индией, Китаем и еще 120 странами!
    барагузова
    Права человека, где эти права не соблюдаются? Клоуны! Не пора ли России создавать свой комитет по правам человека совместно с большей частью разумного и дружественного нам мира? Не пора ли вместе с цивилизованным миром выкинуть на задворки цивилизации все эти европы и америки вместе с их "ценностями", такими как легальная наркомания, гомосексуализм, русофобия?..
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