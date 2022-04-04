Минцифры РФ предлагает пока не наказывать за продажу техники без отечественного ПО

Министерство цифрового развития РФ предлагает ввести мораторий на административную ответственность за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которые не предустановлено отечественное ПО.
Как сообщили в ведомстве 4 апреля, такое предложение решили внести, поскольку ранее правительство разрешило параллельный импорт товаров.
«Параллельный импорт — это поставка товара в страну не напрямую от производителя и без согласия правообладателя. При этом российское законодательство требует, чтобы производители смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров предустанавливали отечественное программное обеспечение. Если ПО не предустановлено, производитель и продавец должны получить штраф. Учитывая разрешение на параллельный импорт, возникает правовая коллизия», — пояснили в Минцифре.
Чиновники предлагают временно освободить продавцов от штрафов. В министерстве уже подготовили изменения в КоАП РФ. При этом поправки не коснутся производителей техники — они по-прежнему будут обязаны предустанавливать российское ПО.