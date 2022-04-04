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    Минцифры РФ предлагает пока не наказывать за продажу техники без отечественного ПО

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    Министерство цифрового развития РФ предлагает ввести мораторий на административную ответственность за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которые не предустановлено отечественное ПО.

    Как сообщили в ведомстве 4 апреля, такое предложение решили внести, поскольку ранее правительство разрешило параллельный импорт товаров.

    «Параллельный импорт — это поставка товара в страну не напрямую от производителя и без согласия правообладателя. При этом российское законодательство требует, чтобы производители смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров предустанавливали отечественное программное обеспечение. Если ПО не предустановлено, производитель и продавец должны получить штраф. Учитывая разрешение на параллельный импорт, возникает правовая коллизия», — пояснили в Минцифре.

    Чиновники предлагают временно освободить продавцов от штрафов. В министерстве уже подготовили изменения в КоАП РФ. При этом поправки не коснутся производителей техники — они по-прежнему будут обязаны предустанавливать российское ПО.

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    Комментарии (5)

    Alex000
    Китайцы на подвалфоны ставить "ПО" тоже не хотят?
    Ну, сочувствую, чего.
    Профессор Тарантога
    Благодетели наши... Отцы родные..... Век не забудем!
    Laska77
    чО-то сомневаюсь, что у чиновников стоит российское ПО, уверена на 100%, что Astra Linux они даже не видели, третий год плююсь и не только я: гвоздь в голову вбить тому кто ее "придумал", а нас заставляют на ней работать.
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