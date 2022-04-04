Минцифры РФ предлагает пока не наказывать за продажу техники без отечественного ПО

Министерство цифрового развития РФ предлагает ввести мораторий на административную ответственность за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которые не предустановлено отечественное ПО.



Как сообщили в ведомстве 4 апреля, такое предложение решили внести, поскольку ранее правительство разрешило параллельный импорт товаров.



«Параллельный импорт — это поставка товара в страну не напрямую от производителя и без согласия правообладателя. При этом российское законодательство требует, чтобы производители смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров предустанавливали отечественное программное обеспечение. Если ПО не предустановлено, производитель и продавец должны получить штраф. Учитывая разрешение на параллельный импорт, возникает правовая коллизия», — пояснили в Минцифре.

