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    В Госдуму внесли законопроект о наказании за «исполнение антироссийских санкций». Это может стоить 10 лет свободы

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    В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за «исполнение антироссийских санкций». За это может грозить как штраф до миллиона рублей, так и лишение свободы.

    Как сообщает 4 апреля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу председателя комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, проектом предлагается дополнить часть вторую статьи 201 УК РФ — «Злоупотребление полномочиями». Она предусматривает уголовную ответственность для руководителей коммерческих и иных организаций, которые используют свои полномочия «вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам».

    Согласно законопроекту, деяния руководителей организаций, совершенные в целях исполнения иностранных санкций, будут иметь последствия вплоть до лишения свободы на 10 лет — с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

    Ранее о введении ответственности за «соблюдение санкций» внутри страны заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Он посетовал на то, что среди российских компаний есть те, которые отказываются работать с попавшими под санкции банками и предприятиями, боясь тоже попасть под ограничения. Этой ситуацией, уверен парламентарий, пользуются и конкуренты.

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    Комментарии (19)

    ShkVAl
    Да уж месяц назад стало ясно: либо грудь в крестах, либо голова в кустах.
    AKM
    Почему-то думаю, что Сбербанк как не работал в Крыму, так и не будет работать. А за "соблюдение санкций" дадут еще один срок Навальному. Ведь он же не работает с попавшими под санкции компаниями!
    Профессор Тарантога
    У режима тихая паника......
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