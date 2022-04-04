В Госдуму внесли законопроект о наказании за «исполнение антироссийских санкций». Это может стоить 10 лет свободы

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за «исполнение антироссийских санкций». За это может грозить как штраф до миллиона рублей, так и лишение свободы.



Как сообщает 4 апреля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу председателя комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, проектом предлагается дополнить часть вторую статьи 201 УК РФ — «Злоупотребление полномочиями». Она предусматривает уголовную ответственность для руководителей коммерческих и иных организаций, которые используют свои полномочия «вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам».

