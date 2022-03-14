«ЕР» предложила ввести уголовную ответственность за «соблюдение санкций» внутри страны

В России могут ввести ответственность за исполнение западных санкций внутри страны. Об этом 14 марта заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

По его словам, «на фоне западной санкционной истерии» имеются случаи, когда российские компании отказываются работать с попавшими под санкции банками и предприятиями, боясь тоже попасть под ограничения. Этой ситуацией, отмечает парламентарий, пользуются и конкуренты.



«[…] Считаю, что факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки! Иначе как предательством это называть нельзя. Предлагаем установить жёсткую, в том числе уголовную, ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций Запада. За фактически прямое пособничество ухудшению экономической ситуации», — сообщил Турчак.

