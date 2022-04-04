Сквозной проезд соединит Каменноостровский с Кронверкской ко Дню Победы

На Петроградской стороне, на территории киностудии «Ленфильм», к 9 Мая откроется новая пешеходная улица. Она соединит Каменноостровский проспект с Кронверкской улицей. Об этом 4 апреля сообщили в администрации Петроградского района.
Протяженность сквозной улицы составит 300 метров. В дальнейшем там планируют открыть летний кинотеатр с двумя залами, пространство для отдыха, кафе и творческие мастерские. Все работы по благоустройству территории завершатся в 2023 году — к такой договоренности пришли на встрече глава Петроградского района Владимир Омельницкий и генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков.
Разговоры о преображении территории «Ленфильма» начались после того, как студия практически расплатилась с миллиардными задолженностями. Осенью 2021 года директор «Ленфильма» рассказал о планах создать на территории «Ленфильма» музей кино и открыть кинотеатр, где будут демонстрироваться фильмы с 35-миллиметровой пленки.
Сейчас на «Ленфильме» приступают к реставрации исторических фасадов, демонтажу въездных сооружений и ворот со стороны Кронверкской улицы и Каменноостровского проспекта. Кроме того, уже монтируют систему видеонаблюдения, которая будет подключена к системе «Безопасный город».
Это уже вторая попытка обустройства общественного пространства на территории киностудии. Ранее, при предыдущем директоре Инессе Юрченко, на территории студии открывали Kino Corner.