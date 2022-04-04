Сквозной проезд соединит Каменноостровский с Кронверкской ко Дню Победы

На Петроградской стороне, на территории киностудии «Ленфильм», к 9 Мая откроется новая пешеходная улица. Она соединит Каменноостровский проспект с Кронверкской улицей. Об этом 4 апреля сообщили в администрации Петроградского района.



Протяженность сквозной улицы составит 300 метров. В дальнейшем там планируют открыть летний кинотеатр с двумя залами, пространство для отдыха, кафе и творческие мастерские. Все работы по благоустройству территории завершатся в 2023 году — к такой договоренности пришли на встрече глава Петроградского района Владимир Омельницкий и генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков.

