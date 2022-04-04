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    Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о бессрочном ВНЖ для высококвалифицированных специалистов

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    Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект, который предусматривает выдачу бессрочного вида на жительства (ВНЖ) высококвалифицированным специалистам из числа иностранцев, а также членам их семей.

    Согласно проекту, размещенному в думской базе 4 апреля, документ могут получить те из них, кто работает в РФ не менее двух лет при условии, что работодатель осуществляет все необходимые налоговые исчисления.

    «Данное положение законопроекта также направлено как на снижение издержек работодателей по привлечению ВКС (высококвалифицированного специалиста. — Прим. ред.), так и на увеличение качественного прироста населения Российской Федерации за счет лиц активного трудоспособного возраста, обладающих высокими квалификационными характеристиками, что наиболее важно в условиях нарастания естественной убыли населения и сокращения численности населения Российской Федерации», — гласит текст пояснительной записки.

    «Фонтанка» писала, что в стране готовится программа по возвращению из-за границы россиян. В первую очередь это касается высококлассных специалистов, которые уехали относительно давно и сейчас чувствуют дискомфорт в странах проживания.

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    Комментарии (2)

    Russian Lives Matter
    Фраза "в стране готовится программа по возвращению из-за границы россиян" звучит как-то угрожающе...
    just.dont
    > В первую очередь это касается высококлассных специалистов, которые уехали относительно давно и сейчас чувствуют дискомфорт в странах проживания.

    От авторов "да в Украине цветами встретят".
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