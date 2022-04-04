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    Российские власти задумались, как вернуть уехавших специалистов

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    Программа по возвращению из-за границы россиян готовится в России. Это касается в первую очередь высококлассных специалистов, которые уехали относительно давно и сейчас им стало неуютно в странах проживания.

    В Минтруде и Минпромторге подтвердили эту информацию, пишут 4 апреля «Известия».

    «Со стороны высококлассных специалистов есть запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на россиян, проживающих за рубежом. Эти обращения носят достаточно массовый характер, поэтому возникла идея с программами по возвращению таких людей, которые могли бы привезти знания и свой опыт из-за рубежа. А спрос на них точно есть», — пояснил собеседник издания.

    В частности, предлагается развивать госпрограмму по репатриации соотечественников, действующую с 2007 года, например вводить бонусы для высококвалифицированных кадров.

    «В России имеется программа репатриации, действующая с 2007 года. В настоящий момент обсуждается дальнейшее развитие этой программы и дополнительные льготы для привлечения россиян — высококвалифицированных специалистов из различных отраслей. Меры, которые уже доступны репатриантам, — это компенсация стоимости переезда, выплата пособия до полугода при отсутствии источников дохода и иные социальные льготы», — рассказывают в пресс-службе Минпромторга.

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    Комментарии (8)

    pavas
    Как вернуть специалистов? Конечно же, введя уголовное наказание за исполнение санкций. Т.е. специалисты должны почему-то на всю жизнь откреститься от запада и привязать себя цепями к коллективному Клишасу, который сам не знает, что с ним будет завтра. Оно им надо?
    VadD
    "Восток-Запад" фильм с Бодровым 1999года - только так))) и уже скоро...
    206626863
    Я знаю как.
    1. Еще вторгнуться в пару государств.
    2. Объявить всех думающих людей пятой колонной.
    3. Ну и ежедневный просмотр Рамзана Ахмадовича в новостях - отдельное удовольствие для мозга
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