Российские власти задумались, как вернуть уехавших специалистов

Программа по возвращению из-за границы россиян готовится в России. Это касается в первую очередь высококлассных специалистов, которые уехали относительно давно и сейчас им стало неуютно в странах проживания.
В Минтруде и Минпромторге подтвердили эту информацию, пишут 4 апреля «Известия».
«Со стороны высококлассных специалистов есть запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на россиян, проживающих за рубежом. Эти обращения носят достаточно массовый характер, поэтому возникла идея с программами по возвращению таких людей, которые могли бы привезти знания и свой опыт из-за рубежа. А спрос на них точно есть», — пояснил собеседник издания.
В частности, предлагается развивать госпрограмму по репатриации соотечественников, действующую с 2007 года, например вводить бонусы для высококвалифицированных кадров.
«В России имеется программа репатриации, действующая с 2007 года. В настоящий момент обсуждается дальнейшее развитие этой программы и дополнительные льготы для привлечения россиян — высококвалифицированных специалистов из различных отраслей. Меры, которые уже доступны репатриантам, — это компенсация стоимости переезда, выплата пособия до полугода при отсутствии источников дохода и иные социальные льготы», — рассказывают в пресс-службе Минпромторга.