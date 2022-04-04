Российские власти задумались, как вернуть уехавших специалистов

Программа по возвращению из-за границы россиян готовится в России. Это касается в первую очередь высококлассных специалистов, которые уехали относительно давно и сейчас им стало неуютно в странах проживания.

В Минтруде и Минпромторге подтвердили эту информацию, пишут 4 апреля «Известия».



«Со стороны высококлассных специалистов есть запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на россиян, проживающих за рубежом. Эти обращения носят достаточно массовый характер, поэтому возникла идея с программами по возвращению таких людей, которые могли бы привезти знания и свой опыт из-за рубежа. А спрос на них точно есть», — пояснил собеседник издания.

