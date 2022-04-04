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    КАД между Пискаревским и Культуры сузили на неделю

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Уборка смёта в разделительной полосе почти на неделю сузит участок внешнего кольца КАД между развязками с Пискаревским проспектом и проспектом Культуры.

    С 4 по 9 апреля на участке внешнего кольца с 34-го по 28-й километр КАД перекрыта для движения четвертая полоса, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На оставшихся первой, второй и третьей полосах введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

    Работы выполняет АО ПО «РосДорСтрой». Ведутся они круглосуточно. Напомним, что с 4 по 6 апреля из-за уборки перекрыта также одна полоса на участке внутреннего кольца между развязками с Пулковским шоссе и ЗСД.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Комментарии (2)

    266151195
    Цены на запчасти для авто снизьте, товарищи, по братски!
    Evil_Dogooder
    На неделю? Убирать будут зубной щёткой и совочком, что ли?
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