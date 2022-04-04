КАД между Пискаревским и Культуры сузили на неделю

Уборка смёта в разделительной полосе почти на неделю сузит участок внешнего кольца КАД между развязками с Пискаревским проспектом и проспектом Культуры.

С 4 по 9 апреля на участке внешнего кольца с 34-го по 28-й километр КАД перекрыта для движения четвертая полоса, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На оставшихся первой, второй и третьей полосах введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Работы выполняет АО ПО «РосДорСтрой». Ведутся они круглосуточно. Напомним, что с 4 по 6 апреля из-за уборки перекрыта также одна полоса на участке внутреннего кольца между развязками с Пулковским шоссе и ЗСД.