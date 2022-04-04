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    Проезд по КАД между Пулковским шоссе и ЗСД ограничен для уборки

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На кольцевой автодороге Петербурга на несколько дней ограничили движение по участку внутреннего кольца между развязками с Пулковским шоссе и ЗСД. Там убирают смёт в разделительной полосе.

    С 4 по 6 апреля на участке с 68-го по 71-й километр внутреннего кольца КАД перекрыта для движения транспорта четвертая полоса, сообщает 4 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой, второй и третьей полосах на время работ скорость ограничена до 50 км/ч.

    Убирает КАД АО ПО «РосДорСтрой». Работы будут вестись круглосуточно, в две смены.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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