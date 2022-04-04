    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -1

    6 м/с, южн

    747мм

    65%

    Подробнее
    usd83.43eur92.15
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    19 апреля — круглый стол на тему «Неласковое солнце: как предотвратить рак кожи»

    Портал «Доктор Питер» приглашает к участию в круглом столе представителей медицинских учреждений — дерматологи, онкологи и другие специалисты.

    Печать

    В повседневной жизни о бледной коже часто говорят как о чем-то нездоровом, зато загар воспринимается как что-то привлекательное. Но врачи не согласны с такой позицией — ультрафиолет не только влияет на старение кожи, но и приводит к онкологическим заболеваниям кожи. Основных видов рака кожи три, а самый опасный из них — меланома, которая хоть и составляет всего 6% от всех онкозаболеваний кожи, но при этом убивает до 80% пациентов. И за последние 20 лет заболеваемость меланомой возросла на целых 300%. О том, что является факторами риска и как лечат рак кожи сегодня — поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Каким бывает рак кожи и какие его виды наиболее опасны?

    — Факторы риска и причины, приводящие к раку кожи? Солнце, солярии, родинки и другие триггерные точки.

    — Профилактические осмотры и диагностика — как часто проходить и что должно насторожить?

    — Современные методы лечения рака кожи — каких результатов удается добиться?

    — Методы защиты — поможет ли крем с SPF и нужна ли специальная одежда?

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 16:00 / 19 апреля 2022 года

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, +7 (951) 640–88–72, egorova@fontanka.ru

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний