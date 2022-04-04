19 апреля — круглый стол на тему «Неласковое солнце: как предотвратить рак кожи»

В повседневной жизни о бледной коже часто говорят как о чем-то нездоровом, зато загар воспринимается как что-то привлекательное. Но врачи не согласны с такой позицией — ультрафиолет не только влияет на старение кожи, но и приводит к онкологическим заболеваниям кожи. Основных видов рака кожи три, а самый опасный из них — меланома, которая хоть и составляет всего 6% от всех онкозаболеваний кожи, но при этом убивает до 80% пациентов. И за последние 20 лет заболеваемость меланомой возросла на целых 300%. О том, что является факторами риска и как лечат рак кожи сегодня — поговорим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения:



— Каким бывает рак кожи и какие его виды наиболее опасны?



— Факторы риска и причины, приводящие к раку кожи? Солнце, солярии, родинки и другие триггерные точки.



— Профилактические осмотры и диагностика — как часто проходить и что должно насторожить?



— Современные методы лечения рака кожи — каких результатов удается добиться?



— Методы защиты — поможет ли крем с SPF и нужна ли специальная одежда?



По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»



Круглый стол пройдет в 16:00 / 19 апреля 2022 года



По вопросам участия обращаться:



Ирина Егорова, +7 (951) 640–88–72, egorova@fontanka.ru

