«Сильное эмоциональное переживание» и вырванный лист из иска петербургский суд оценил в сто тысяч

Петербуржец, который так боялся суда по кредитному договору, теперь должен государству серьезную сумму.
Как сообщает 4 апреля объединенная пресс-служба судов, Петроградский районный суд огласил приговор в отношении жителя Петербурга, которого обвиняли в воспрепятствовании правосудию.
«Фонтанка» рассказывала, что мужчину задержали после того, как в сентябре 2021 года он вырвал лист из гражданского иска, который на него подал банк. Финучреждение пыталось взыскать с петербуржца средства по кредитному договору, обязательства по которому были просрочены.
Бумагу мужчина пытался спрятать в рюкзаке, но его поймали. Свое поведение он объяснил тем, что находился в состоянии сильного эмоционального переживания.
Отметим, что суд банку отказал.
Петербуржцу же теперь придется выплатить штраф в размере 100 000 рублей.