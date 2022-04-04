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    «Сильное эмоциональное переживание» и вырванный лист из иска петербургский суд оценил в сто тысяч

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    Петербуржец, который так боялся суда по кредитному договору, теперь должен государству серьезную сумму.

    Как сообщает 4 апреля объединенная пресс-служба судов, Петроградский районный суд огласил приговор в отношении жителя Петербурга, которого обвиняли в воспрепятствовании правосудию.

    «Фонтанка» рассказывала, что мужчину задержали после того, как в сентябре 2021 года он вырвал лист из гражданского иска, который на него подал банк. Финучреждение пыталось взыскать с петербуржца средства по кредитному договору, обязательства по которому были просрочены.

    Бумагу мужчина пытался спрятать в рюкзаке, но его поймали. Свое поведение он объяснил тем, что находился в состоянии сильного эмоционального переживания.

    Отметим, что суд банку отказал.

    Петербуржцу же теперь придется выплатить штраф в размере 100 000 рублей.

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    Комментарии (1)

    Леонтий
    Бумагу съедать надо если украл.
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