«Сильное эмоциональное переживание» и вырванный лист из иска петербургский суд оценил в сто тысяч

«Фонтанка» рассказывала , что мужчину задержали после того, как в сентябре 2021 года он вырвал лист из гражданского иска, который на него подал банк. Финучреждение пыталось взыскать с петербуржца средства по кредитному договору, обязательства по которому были просрочены.

Как сообщает 4 апреля объединенная пресс-служба судов, Петроградский районный суд огласил приговор в отношении жителя Петербурга, которого обвиняли в воспрепятствовании правосудию.

Петербуржец, который так боялся суда по кредитному договору, теперь должен государству серьезную сумму.

Бумагу мужчина пытался спрятать в рюкзаке, но его поймали. Свое поведение он объяснил тем, что находился в состоянии сильного эмоционального переживания.



Отметим, что суд банку отказал.



Петербуржцу же теперь придется выплатить штраф в размере 100 000 рублей.

