Петербуржец вырвал в суде листы дела о взыскании по кредитному договору и попытался спрятать их в рюкзак

Петроградский райсуд зарегистрировал дело о воспрепятствовании правосудию, которое произошло в стенах этого же суда.
Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов 29 ноября, житель Петербурга Владислав Немов обвиняется в том, что 27 сентября этого года во время ознакомления с документами гражданского иска вырвал из материалов лист и попытался спрятать его в рюкзак.
По данным «Фонтанки», по делу Немов проходил ответчиком. А иск к нему подал «Ситибанк». В конце сентября суд отказал финансовому учреждению в его удовлетворении.
Сам Немов, уточняют в пресс-службе, ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства, объясняя, что покусился на материалы дела из-за сильного эмоционального переживания, иным образом объяснить произошедшее он не может.
«Неумение держать себя в руках грозит Немову штрафом в размере до 200 000 рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет», — отмечают в пресс-службе.