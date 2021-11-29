Петербуржец вырвал в суде листы дела о взыскании по кредитному договору и попытался спрятать их в рюкзак

Петроградский райсуд зарегистрировал дело о воспрепятствовании правосудию, которое произошло в стенах этого же суда.



Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов 29 ноября, житель Петербурга Владислав Немов обвиняется в том, что 27 сентября этого года во время ознакомления с документами гражданского иска вырвал из материалов лист и попытался спрятать его в рюкзак.



По данным «Фонтанки», по делу Немов проходил ответчиком. А иск к нему подал «Ситибанк». В конце сентября суд отказал финансовому учреждению в его удовлетворении.

