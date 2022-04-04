Ижевские угонщики воровали в Петербурге каршеринги, перегоняли домой и продавали на запчасти

Сотрудники уголовного розыска Петербурга, расследуя угоны двух каршеринговых KIA Rio 25 февраля, произошедшие с разницей в несколько часов у дома 102 по Будапештской улице и у дома 59 по Дальневосточному проспекту, установили, что к ним причастны двое жителей Ижевска 30 и 52 лет, сообщает 4 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Выяснилось, что мужчины специализировались на хищениях арендных KIA и Hyundai в разных регионах России. На дело они выезжали на LADA Vesta, по пути несколько раз меняя номера для конспирации. В приглянувшемся каршеринге разбивали форточку задней двери, отключали из салона спутниковое оборудование и угоняли машину в Ижевск. Там автомобиль в гараже разбирали на запчасти, которые продавали по объявлениям в Интернете.
При содействии полиции Ростовской области обоих подозреваемых задержали по месту жительства. Оказалось, что старший мужчина подозревается в причастности к автокражам в Ростове-на-Дону, поэтому его передали ростовским полицейским. Младшего доставили в Петербург, где заключили под стражу. Его подозревают в угоне еще одного каршеринга — Hyundai Solaris.
В настоящее время правоохранители выявляют другие эпизоды преступной деятельности подозреваемых, а также выясняют, куда они сбывали запчасти от похищенных машин.