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    Ижевские угонщики воровали в Петербурге каршеринги, перегоняли домой и продавали на запчасти

    В петербургском главке рассказали подробности задержания угонщиков из Ижевска, которые похищали корейские автомобили в городе на Неве. Полиции попались двое, однако второй успел наследить еще и в Ростове-на-Дону, и его передали местной полиции.

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    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Сотрудники уголовного розыска Петербурга, расследуя угоны двух каршеринговых KIA Rio 25 февраля, произошедшие с разницей в несколько часов у дома 102 по Будапештской улице и у дома 59 по Дальневосточному проспекту, установили, что к ним причастны двое жителей Ижевска 30 и 52 лет, сообщает 4 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Выяснилось, что мужчины специализировались на хищениях арендных KIA и Hyundai в разных регионах России. На дело они выезжали на LADA Vesta, по пути несколько раз меняя номера для конспирации. В приглянувшемся каршеринге разбивали форточку задней двери, отключали из салона спутниковое оборудование и угоняли машину в Ижевск. Там автомобиль в гараже разбирали на запчасти, которые продавали по объявлениям в Интернете.

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    При содействии полиции Ростовской области обоих подозреваемых задержали по месту жительства. Оказалось, что старший мужчина подозревается в причастности к автокражам в Ростове-на-Дону, поэтому его передали ростовским полицейским. Младшего доставили в Петербург, где заключили под стражу. Его подозревают в угоне еще одного каршеринга — Hyundai Solaris.

    В настоящее время правоохранители выявляют другие эпизоды преступной деятельности подозреваемых, а также выясняют, куда они сбывали запчасти от похищенных машин.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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