Ижевские угонщики воровали в Петербурге каршеринги, перегоняли домой и продавали на запчасти

Сотрудники уголовного розыска Петербурга, расследуя угоны двух каршеринговых KIA Rio 25 февраля, произошедшие с разницей в несколько часов у дома 102 по Будапештской улице и у дома 59 по Дальневосточному проспекту, установили, что к ним причастны двое жителей Ижевска 30 и 52 лет, сообщает 4 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что мужчины специализировались на хищениях арендных KIA и Hyundai в разных регионах России. На дело они выезжали на LADA Vesta, по пути несколько раз меняя номера для конспирации. В приглянувшемся каршеринге разбивали форточку задней двери, отключали из салона спутниковое оборудование и угоняли машину в Ижевск. Там автомобиль в гараже разбирали на запчасти, которые продавали по объявлениям в Интернете.

