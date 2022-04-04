Любителя чужих корейских машин, орудовавшего в Петербурге, поймали в Ижевске

Петербургские полицейские задержали участника банды угонщиков, воровавшей корейские автомобили во Фрунзенском и Невском районах. Его подозревают в угонах трех машин, в том числе каршеринга.



Каршеринговый Hyundai Solaris 2018 года выпуска был похищен 6 декабря 2021 года от дома 60, литера Е, по Софийской улице, а два KIA Rio 2021 года, принадлежащие другой фирме, пропали 25 февраля 2022 года: один от дома 102 по Будапештской улице, второй от дома 59 по Дальневосточному проспекту. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в этих угонах задержали в Ижевске 30-летнего местного жителя — участника преступной группы, которая специализировалась на хищениях KIA и Hyundai в Петербурге. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 апреля.