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    Любителя чужих корейских машин, орудовавшего в Петербурге, поймали в Ижевске

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    Петербургские полицейские задержали участника банды угонщиков, воровавшей корейские автомобили во Фрунзенском и Невском районах. Его подозревают в угонах трех машин, в том числе каршеринга.

    Каршеринговый Hyundai Solaris 2018 года выпуска был похищен 6 декабря 2021 года от дома 60, литера Е, по Софийской улице, а два KIA Rio 2021 года, принадлежащие другой фирме, пропали 25 февраля 2022 года: один от дома 102 по Будапештской улице, второй от дома 59 по Дальневосточному проспекту. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в этих угонах задержали в Ижевске 30-летнего местного жителя — участника преступной группы, которая специализировалась на хищениях KIA и Hyundai в Петербурге. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 апреля.

    По фактам угонов были возбуждены уголовные дела о кражах в крупном (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и особо крупном (два дела по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) размерах. При обысках по местам жительства задержанного полицейские изъяли LADA Vesta, который использовался как преступный транспорт, свертки замков зажигания автомобилей и электронные блоки управления двигателя. Похищенные машины разыскивают. Задержанного заключили под стражу.

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