«Фонтанка» узнала, что потянуло юную иностранку вниз из квартиры в Альпийском переулке, полной парней и секс-игрушек

Сотрудники полиции Петербурга смогли установить обстоятельства получения травм юной уроженкой Белоруссии, которую нашли под окнами пятиэтажки во Фрунзенском районе, после того как трое её знакомых протрезвели в отделе полиции, стало известно «Фонтанке» 4 апреля.



Выяснение обстоятельств произошло на фоне возбуждения СК уголовного дела по статье «Доведение до самоубийства» и перевода девушки из реанимации НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в детский стационар.



По предварительной информации, о пропаже одной из участниц вечеринки трое её знакомых в возрасте от 18 до 24 лет узнали от соседки. Именно она позвонила в полицию с сообщением о теле под окнами, и она же стучала в дверь квартиры, где заседала компания. В отношении парней было возбуждено административное производство по статье об употреблении наркотических средств. Девушка якобы употребляла и пила вместе с ними, но в какой-то момент её организм стал отторгать вещества. До туалета она не добежала, но смогла до окна. В проеме она не удержалась.

