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    «Фонтанка» узнала, что потянуло юную иностранку вниз из квартиры в Альпийском переулке, полной парней и секс-игрушек

    Девушка, найденная под домом во Фрунзенском районе Петербурга, получала психоделический опыт с компанией, которая не заметила внезапного исчезновения подруги.

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    Сотрудники полиции Петербурга смогли установить обстоятельства получения травм юной уроженкой Белоруссии, которую нашли под окнами пятиэтажки во Фрунзенском районе, после того как трое её знакомых протрезвели в отделе полиции, стало известно «Фонтанке» 4 апреля.

    Выяснение обстоятельств произошло на фоне возбуждения СК уголовного дела по статье «Доведение до самоубийства» и перевода девушки из реанимации НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в детский стационар.

    По предварительной информации, о пропаже одной из участниц вечеринки трое её знакомых в возрасте от 18 до 24 лет узнали от соседки. Именно она позвонила в полицию с сообщением о теле под окнами, и она же стучала в дверь квартиры, где заседала компания. В отношении парней было возбуждено административное производство по статье об употреблении наркотических средств. Девушка якобы употребляла и пила вместе с ними, но в какой-то момент её организм стал отторгать вещества. До туалета она не добежала, но смогла до окна. В проеме она не удержалась.

    Сейчас врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.

    Принадлежность двух десятков игрушек из секс-магазина пока так и не установлена.

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    Комментарии (2)

    265055770
    Какая же белоруска "иностранка"? Мы с белорусами в одном общем союзном государстве живем.
    Pilat
    Что потянуло....притяженье земли
    Как безмерно оно, притяженье земли —
    Притяженье полей и печальных ракит.
    Тех дорог, по которым мы в детстве прошли,
    И дорог, по которым пройти предстоит.
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