16-летнюю нашли под окнами пятиэтажки в Купчино. В квартире, полной секс-игрушек, падения не заметили трое парней под наркотиками

Полиция Фрунзенского района устанавливает обстоятельства вечеринки, которая плохо закончилась для 16-летней уроженки Белоруссии.



Скорая увезла девушку-подростка в НИИ скорой помощи в тяжелом состоянии накануне около половины седьмого вечера от дома 7 по Альпийскому переулку, стало известно «Фонтанке» 1 апреля. Пациентку поместили в реанимацию. Рассказать, что привело к трагедии, она не успела.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, в ходе проведения проверки квартиры, где была 16-летняя, сотрудники полиции нашли и доставили в отдел троих мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. Они также не могли пояснить, что случилось, так как находились в состоянии наркотического опьянения. В отношении их составлены административные протоколы по статье 6.9 КоаП РФ («Потребление наркотических средств»).