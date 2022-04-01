    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Переменная облачность, снег

    Ощущается как 0

    1 м/с, с-в

    763мм

    62%

    Подробнее
    usd83.41eur92.49
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    16-летнюю нашли под окнами пятиэтажки в Купчино. В квартире, полной секс-игрушек, падения не заметили трое парней под наркотиками

    27
    Печать

    Полиция Фрунзенского района устанавливает обстоятельства вечеринки, которая плохо закончилась для 16-летней уроженки Белоруссии.

    Скорая увезла девушку-подростка в НИИ скорой помощи в тяжелом состоянии накануне около половины седьмого вечера от дома 7 по Альпийскому переулку, стало известно «Фонтанке» 1 апреля. Пациентку поместили в реанимацию. Рассказать, что привело к трагедии, она не успела.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, в ходе проведения проверки квартиры, где была 16-летняя, сотрудники полиции нашли и доставили в отдел троих мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. Они также не могли пояснить, что случилось, так как находились в состоянии наркотического опьянения. В отношении их составлены административные протоколы по статье 6.9 КоаП РФ («Потребление наркотических средств»).

    Сотрудники правоохранительных органов помимо электронных носителей нашли и изъяли в квартире более двух десятков предметов из секс-шопа.

    Проводится проверка.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (27)

    Zet
    А зачем изъяли секс-игрушки??? Они запрещены?
    Ivanchik123
    Пишут, что приехала с целью учебы в СПб. Какой учебы в столь юном возрасте?
    VKuser360103521
    Что это за вечеринка где трое парней и одна девчонка? Либо девчонка знала на что идёт либо её силой затащили на эту вечеринку.... Нужно внимательно разбираться, взять переписку и телефоны парней и изучить под лупой Бастрыкина
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний