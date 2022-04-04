В Петербурге пройдёт масштабная донорская акция

В Петербурге в рамках ежегодной «Весенней недели добра» пройдёт масштабная донорская акция. Она посвящена Национальному дню донора.
«190 лет назад петербургский врач-акушер Андрей Мартынович Вольф провел первое в России успешное переливание крови от человека к человеку. Это событие стало одной из ключевых точек в развитии российской Службы крови и всего донорского движения», — рассказали в «Фонде доноров», который является организатором акции.
Отметить этот знаменательный день, а также принять участие в «Весенней неделе добра» сможет любой желающий в возрасте от 18 лет без противопоказаний к донорству.
С 18 по 22 апреля петербуржцев, желающих сдать кровь, будут ждать в 16 пунктах переливания. Для участия в акции необходимо предварительно зарегистрироваться. Сделать это можно уже сейчас — регистрация открыта.
Кроме того, в рамках акции можно попробовать свои силы в онлайн-квесте, послушать лекцию о донорстве, а также принять участие в мероприятии с исторической реконструкцией. Все подробности можно узнать на официальной странице «Фонда доноров».