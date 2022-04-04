В Петербурге пройдёт масштабная донорская акция

В Петербурге в рамках ежегодной «Весенней недели добра» пройдёт масштабная донорская акция. Она посвящена Национальному дню донора.



«190 лет назад петербургский врач-акушер Андрей Мартынович Вольф провел первое в России успешное переливание крови от человека к человеку. Это событие стало одной из ключевых точек в развитии российской Службы крови и всего донорского движения», — рассказали в «Фонде доноров», который является организатором акции.



Отметить этот знаменательный день, а также принять участие в «Весенней неделе добра» сможет любой желающий в возрасте от 18 лет без противопоказаний к донорству.

