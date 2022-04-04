Самое дешевое жилье в Петербурге стоит 3,4 млн рублей — это студия за КАД площадью 17 кв. м. Пригороды догоняют по цене

Самое дешевое жилье в пределах Петербурга продается в части Красногвардейского района, расположенной за КАД. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), студия площадью около 17,3 кв. м с чистовой отделкой обойдется в сумму от 3,4 млн рублей — и то при 100%-ной оплате или ипотеке и с учетом всех акций и скидок в марте. При этом эксперты уточняют — минимальные бюджеты покупки и в самых развитых пригородах уже догоняют предложение в городских спальных районах.



Если брать самое бюджетное предложение в городской черте, то небольшую «однушку» метражом 28 кв. м с отделкой в этой же локации можно приобрести за 4,7 млн рублей. В том же районе, но в границах КАД цены уже значительно выше — за студию чуть меньше 20 кв. м с чистовой отделкой придется заплатить около 4 млн рублей, за маленькую однокомнатную — от 5,2 млн рублей.

