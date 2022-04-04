Самое дешевое жилье в Петербурге стоит 3,4 млн рублей — это студия за КАД площадью 17 кв. м. Пригороды догоняют по цене

Самое дешевое жилье в пределах Петербурга продается в части Красногвардейского района, расположенной за КАД. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), студия площадью около 17,3 кв. м с чистовой отделкой обойдется в сумму от 3,4 млн рублей — и то при 100%-ной оплате или ипотеке и с учетом всех акций и скидок в марте. При этом эксперты уточняют — минимальные бюджеты покупки и в самых развитых пригородах уже догоняют предложение в городских спальных районах.
Если брать самое бюджетное предложение в городской черте, то небольшую «однушку» метражом 28 кв. м с отделкой в этой же локации можно приобрести за 4,7 млн рублей. В том же районе, но в границах КАД цены уже значительно выше — за студию чуть меньше 20 кв. м с чистовой отделкой придется заплатить около 4 млн рублей, за маленькую однокомнатную — от 5,2 млн рублей.
— Похожие по минимальному бюджету квартиры продаются в Шушарах: от 4,2 млн рублей за студию с черновой отделкой и от 4,7 млн рублей — за однокомнатную квартиру, — рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — В локации Уткина Заводь в Невском районе есть студии с предчистовой отделкой за 4,2 млн рублей. В Усть-Славянке студии с чистовой отделкой площадью 23 кв. м продаются от 4,3 млн рублей, «однушки» — от 5,2 млн рублей. Студии в Парголово стоят от 4,2 млн рублей, однокомнатные — от 5,3 млн рублей. Однокомнатные квартиры от 5,7 млн рублей представлены в малоэтажных кварталах на юге города.
Большинство из перечисленных городских самых дешевых квартир находятся в ЖК и новых очередях проектов на начальных этапах строительства, как и самое бюджетное жилье в пригородах.
Что касается развитых пригородов, то эксперты отмечают, что цены здесь почти сравнялись с чертой города. Например, в Мурино, Новом Девяткино, Буграх студии в удаленных от метро новостройках продают за 3,9–4 и более млн рублей, однокомнатные — от 4,7 млн. В Янино купить студию можно также за 3,9–4 млн рублей, однокомнатную — за 5,1 млн. Студии в Новосаратовке предлагаются за 4,2 млн рублей. Минимальные цены на однокомнатные квартиры в зависимости от локации Всеволожского района и развитости транспортной инфраструктуры — 4,7–5,2 млн рублей.