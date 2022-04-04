В Петербурге суд арестовал метателя гранаты с улицы Орбели

Выборгский районный суд заключил под стражу Дениса Чеховского, обвиняемого в хулиганстве. Это он, по мнению следствия, бросил гранату для страйкбола на детскую площадку в районе дома 27 по улице Орбели, сообщает 4 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Отмечается, что Чеховской и адвокат не стали требовать более мягкую меру пресечения и оставили решение вопроса на усмотрение суда.
Инцидент, напомним, произошел вечером 1 апреля у дома 27/6 по улице Орбели. По информации следствия, Чеховской, грязно ругаясь, выбросил из окна во двор гранату, которая взорвалась, «лишив граждан общественного спокойствия». При ближайшем рассмотрении оказалось, что снаряд страйкбольный.
Бросок стал уголовным делом о хулиганстве, фигуранта процессуально задержали.
Чеховской арестован до 31 мая.