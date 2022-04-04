В Петербурге суд арестовал метателя гранаты с улицы Орбели

Выборгский районный суд заключил под стражу Дениса Чеховского, обвиняемого в хулиганстве. Это он, по мнению следствия, бросил гранату для страйкбола на детскую площадку в районе дома 27 по улице Орбели, сообщает 4 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Отмечается, что Чеховской и адвокат не стали требовать более мягкую меру пресечения и оставили решение вопроса на усмотрение суда.



Инцидент, напомним, произошел вечером 1 апреля у дома 27/6 по улице Орбели. По информации следствия, Чеховской, грязно ругаясь, выбросил из окна во двор гранату, которая взорвалась, «лишив граждан общественного спокойствия». При ближайшем рассмотрении оказалось, что снаряд страйкбольный.

