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    В разорвавшейся на детской площадке гранате полиция Петербурга увидела уголовное хулиганство

    В Петербурге возбудили уголовное дело после брошенной страйкбольной гранаты, разорвавшейся на детской площадке. Подозреваемого, который полдня трезвел в полиции, отправили в изолятор.

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    Как стало известно «Фонтанке» 3 апреля, следствие Выборгского района Петербурга квалифицировало случившееся на улице Орбели, 27 по статье 213 Уголовного кодекса «Хулиганство». Общественный порядок на детской площадке нарушил снаряд для страйкбола, имитирующий взрыв.

    По данным полиции, вечером 1 апреля гранату метнул 44-летний нетрезвый местный житель с небезупречным прошлым, окна квартиры которого выходят на площадку. Дети, игравшие там в этот момент, отделались испугом.

    Накануне мужчину, который уже успел получить административный протокол о мелком хулиганстве, процессуально задержали на двое суток и к вечеру оформили в изолятор временного содержания.

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    Комментарии (2)

    kоt-obormot
    За магний и марганцовку теперь будут видимо на пожизненное закатывать.
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